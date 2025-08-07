Bảo hiểm Bảo Việt - Bản lĩnh kiến tạo trên hành trình kỷ nguyên vươn mình

(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm, khẳng định tinh thần đổi mới và năng lực tự cường trong hành trình 80 năm phát triển của ngành Tài chính Việt Nam: đa dạng sản phẩm, nền tảng tài chính vững mạnh, mạng lưới rộng khắp và chiến lược số hóa đồng bộ.

Doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất Việt Nam với nền tảng vững chắc 60 năm

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử tròn 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam (1945–2025) – một hành trình gắn liền với sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên do Nhà nước thành lập vào năm 1965, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là dấu ấn khởi đầu cho lĩnh vực bảo hiểm hiện đại tại Việt Nam, trưởng thành cùng dòng chảy vững mạnh của ngành tài chính quốc gia.

Bảo hiểm Bảo Việt tự hào thương hiệu bảo hiểm của người Việt, vì người Việt

Bằng năng lực vững vàng và bản lĩnh tiên phong, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế dẫn đầu về số lượng khách hàng cá nhân tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm đa dạng từ bảo hiểm sức khỏe, tai nạn, xe cơ giới đến tài sản kỹ thuật,... Bảo hiểm Bảo Việt đáp ứng toàn diện nhu cầu bảo vệ của người dân, chinh phục niềm tin hàng triệu khách hàng suốt hơn 60 năm phát triển.

Từ nền tảng vững chắc về năng lực triển khai và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với nhiều tập đoàn lớn trong các ngành kinh tế trọng điểm như năng lượng, tài chính, logistics, sản xuất, xây dựng, y tế và giáo dục,... Sự hiện diện mạnh mẽ ở cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khẳng định năng lực bảo vệ toàn diện và vai trò dẫn dắt của Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Không chỉ giữ vững vai trò tiên phong trong thị trường bảo hiểm nội địa, Bảo hiểm Bảo Việt còn khẳng định dấu ấn trên bản đồ bảo hiểm toàn cầu thông qua việc chuẩn hóa năng lực tài chính và quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín toàn cầu AM Best đã đánh giá Bảo hiểm Bảo Việt ở mức B++ (Tốt) về năng lực tài chính (FSR), “bbb+” (Tốt) về năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (ICR), và đặc biệt Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc) theo Thang điểm quốc gia Việt Nam (NSR).

AM Best ghi nhận Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu sức mạnh bảng cân đối kế toán rất vững mạnh, hiệu quả hoạt động ổn định, danh mục kinh doanh cân bằng và năng lực quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kết quả này không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính vững chắc và năng lực điều hành chuyên nghiệp, mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển bền vững, giúp Bảo hiểm Bảo Việt gia tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị bảo hiểm toàn cầu.

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định dấu ấn tài chính vững mạnh trên bản đồ toàn cầu

Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm số trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng xã hội số toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bảo hiểm Bảo Việt xác định chiến lược phát triển doanh nghiệp phải đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi quốc gia.

Hệ sinh thái bảo hiểm số khép kín được Bảo hiểm Bảo Việt đẩy mạnh phát triển, tích hợp công nghệ AI, dữ liệu lớn và tương tác đa nền tảng, giúp người dân không chỉ dễ dàng tiếp cận mà còn chủ động tham gia, quản lý các dịch vụ bảo hiểm một cách thông minh. Trọng tâm là cải tiến toàn diện quy trình hậu mãi, đặc biệt ở khâu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hướng nhanh chóng, minh bạch và nhất quán với cam kết “lấy khách hàng làm trung tâm”. Nổi bật như ứng dụng Baoviet Direct, cho phép khách hàng quản lý hợp đồng, tra cứu thông tin và yêu cầu bồi thường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng Travel Easy hỗ trợ toàn diện bảo hiểm du lịch. Baoviet MyDoc kết nối dịch vụ y tế từ xa hay các nền tảng giám định - bồi thường chuyên biệt như Merimen eClaims, BVEC,...

Mỗi bước chuyển mình thành công của doanh nghiệp đều song hành với các xu hướng cải cách vĩ mô, từ tự chủ tài chính, tăng cường quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ cho đến chuẩn hóa năng lực tài chính theo thông lệ quốc tế. Ngược lại, sự phát triển vững mạnh của các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành như Bảo hiểm Bảo Việt cũng là lực đẩy quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý tài chính quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang định hướng thị trường bảo hiểm trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn ổn định cho nền kinh tế.

Với phương châm hành động nhất quán “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đặt ưu tiên vào việc củng cố năng lực cốt lõi, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển các sản phẩm bảo hiểm bền vững gắn với tiêu chuẩn ESG. Đây chính là nền tảng để thương hiệu Việt không chỉ vững bước trên sân nhà mà còn tự tin bước ra thế giới, khẳng định bản lĩnh và uy tín của một doanh nghiệp bảo hiểm quốc gia trong kỷ nguyên số.

Thông qua những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi doanh nghiệp khẳng định vị thế tiên phong thông qua danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ” do Chính phủ trao tặng và giải thưởng quốc tế “60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm” từ Global Banking & Finance Review.