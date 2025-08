Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp đà khởi sắc

(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy sự tăng trưởng doanh thu tích cực trong nửa đầu năm 2025. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tiếp tục được A.M.Best duy trì xếp hạng và nâng hạng tín nhiệm…, đã và đang mở ra cơ hội tăng trưởng mới để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong các quý tiếp theo của năm 2025.

Bảo hiểm Bảo Việt cùng liên danh các nhà bảo hiểm ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo hiểm toàn diện cho OICNEW. Ảnh: PHAN HÀ

Nâng hạng tín nhiệm và duy trì đà tăng trưởng tích cực

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 2.500 tỷ đồng, giúp BIC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 420 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15% so với 6 tháng đầu năm 2024, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm. Đặc biệt, BIC tiếp tục có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

AM Best là tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm, với hơn 125 năm hoạt động, có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Các đánh giá của AM Best được xem là thước đo chuẩn mực trong ngành Bảo hiểm, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và tiềm năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm BIC còn được ghi nhận trên nhiều mặt hoạt động khác như: Được vinh danh trong Top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2025 theo Vietnam Report, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025 theo Forbes Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - ngành Bảo hiểm (nhóm bảo hiểm phi nhân thọ) và Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 - ngành Bảo hiểm - nhóm bảo hiểm phi nhân thọ theo Viet Research…

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 mới đây, đại diện Bảo hiểm VBI cho biết, công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, vị thế của Bảo hiểm VBI cũng tiếp tục được củng cố. Tại bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025, VBI là 1 trong 3 doanh nghiệp dẫn đầu bảng, tăng 1 bậc so với năm 2024.

Báo cáo số liệu từ Tập đoàn bảo hiểm DBV (trước đây là Bảo hiểm Hàng không - VNI) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc lũy kế đạt 1.617 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Song song với tăng trưởng doanh thu, DBV đã tập trung mở rộng mạng lưới phục vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua việc thành lập 48 đơn vị kinh doanh mới, nâng tổng số điểm phục vụ lên hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc. Việc mở rộng mạng lưới nằm giúp công ty củng cố năng lực phân phối đa kênh và hiện diện thương hiệu tại các địa phương.

Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng khẳng định thương hiệu và uy tín với việc được AM Best duy trì xếp hạng và nâng hạng tín nhiệm. Điển hình Bảo hiểm Bảo Việt, doanh nghiệp này vừa được AM Best công bố xếp hạng Năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (Tốt), xếp hạng Năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (ICR) ở mức “bbb+” (Tốt) và xếp hạng theo Thang điểm quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc). Triển vọng của các xếp hạng này được đánh giá là Ổn định.

Theo AM Best, Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu sức mạnh bảng cân đối kế toán ở mức rất vững mạnh, cùng với hiệu quả hoạt động ổn định, cơ cấu hạng mục kinh doanh cân bằng và năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp. Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt được hỗ trợ về hệ thống khung quản trị, về tài chính và mạng lưới từ công ty mẹ và các thành viên trong Bảo Việt.

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm Quân đội (MIC), mới đây cũng chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm hàng đầu thế giới AM Best công bố hai mức xếp hạng quốc tế gồm: B++ (Tốt) về năng lực tài chính (Financial Strength Rating - FSR) và bbb (Tốt) về tín nhiệm phát hành dài hạn (Issuer Credit Rating - ICR). Cả hai hạng mục đều được AM Best xác định có triển vọng ổn định.

Việc Bảo hiểm MIC được AM Best công bố xếp hạng không chỉ là danh hiệu mang tính bước ngoặt. Đây là minh chứng rõ nét cho nội lực tài chính, năng lực kiểm soát rủi ro và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay.

Bệ phóng giúp doanh nghiệp tiếp tục bứt phá

Ông Đoàn Việt Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Xếp hạng từ AM Best là minh chứng rõ ràng rằng một doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn tài chính quốc tế khắt khe nhất, nếu có chiến lược đúng và cam kết dài hạn với việc xây dựng năng lực cốt lõi từ bên trong”.

Đại diện Bảo hiểm MIC chia sẻ: “Xếp hạng của AM Best là sự xác nhận uy tín và khách quan đối với năng lực tài chính, hiệu quả quản trị và chiến lược hội nhập của MIC. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là bệ phóng giúp MIC tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và hướng tới vị thế doanh nghiệp bảo hiểm số hiện đại hàng đầu khu vực”.

Chia sẻ về những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm 2025, Tổng Giám đốc Bảo hiểm BIC Đoàn Thị Thu Huyền cho biết, BIC sẽ tập trung đẩy mạnh các kênh phân phối bán lẻ, tăng cường hợp tác với đối tác ngân hàng, fintech để mở rộng mạng lưới phân phối; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định bồi thường; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới…

Đại diện Tập đoàn bảo hiểm DBV cho biết, những tháng cuối năm chiến lược trọng tâm của công ty là tiếp tục hướng vào cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao năng lực số hóa và mở rộng kênh phân phối, đặc biệt tại các khu vực tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả…, kỳ vọng tiếp tục bứt phá và hoàn thành mục tiêu 2025./.