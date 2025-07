Bảo Việt: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng 31,5% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 (trước soát xét), theo đó Công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Ảnh: T.L

Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 (trước soát xét) tăng 31,5%

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 29.417 tỷ đồng, tăng 4,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong quý 2/2025 đạt 705 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1.392 tỷ đồng, lần lượt ghi nhận sự tăng trưởng 60,7% và 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2025 đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương 264.124 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2024.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,8% và 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Bảo Việt dự tính dành hơn 783 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền, tương đương tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Trong suốt lịch sử 60 năm hình thành và phát triển (1965 - 2025), Bảo Việt tập trung nguồn lực tối ưu hóa lợi thế mạng lưới, tính đa dạng trong các lĩnh vực kinh doanh và tính chuyên nghiệp của từng đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

AM Best công bố xếp hạng Bảo hiểm Bảo Việt với năng lực tài chính B++ (Tốt)

Kết thúc quý II/2025, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 6.114 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1% và lợi nhuận sau thuế đạt được là 164 tỷ đồng.

Đặc biệt, tổ chức xếp hạng quốc tế AM Best công bố xếp hạng Bảo hiểm Bảo Việt với năng lực tài chính B++ (Tốt), năng lực tín dụng dài hạn “bbb+” (Tốt) và đạt mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc) theo thang điểm quốc gia Việt Nam. Kết quả xếp hạng được đánh giá là phản ánh trung thực nền tảng tài chính ổn định, hiệu quả vận hành và năng lực quản trị của Bảo hiểm Bảo Việt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tổ chức hội thảo “Hợp tác để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Bảo Việt” trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của hơn 30 đơn vị giám định độc lập hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và nghiệp vụ giám định bồi thường. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai cập nhật sản phẩm với nhiều quyền lợi vượt trội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng...

Bảo Việt Nhân thọ triển khai các hoạt động nổi bật

Tính đến hết quý II/2025, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu 22.611 tỷ đồng, tăng trưởng 4,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 973 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức cao: 54,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về bảo vệ và tích lũy tài chính của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức ra mắt 04 sản phẩm bảo hiểm bán kèm mới, đi kèm với hai sản phẩm chính là An Khang Như Ý và An Tâm Hoạch Định. Nhóm sản phẩm bán kèm bao gồm: Bảo hiểm Bệnh nan y - chi trả lên tới 3 tỷ đồng khi khách hàng không may mắc ung thư, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 2.0 - quyền lợi bảo vệ lên tới 500 triệu đồng. Bảo hiểm Tử vong và thương tật nghiêm trọng do tai nạn - mức chi trả lên tới 10 tỷ đồng. Hỗ trợ đóng phí do tử vong - giúp duy trì hiệu lực hợp đồng chính nếu người được bảo hiểm không may qua đời.

Bảo Việt Nhân thọ một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu khi được vinh danh trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín” năm 2025 do Vietnam Report công bố, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng danh giá này.

Chứng khoán Bảo Việt triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà đầu tư

Quý II/2025, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 416,6 tỷ đồng doanh thu và đạt 99,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. BVSC khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán tiên phong trong việc kết hợp công nghệ, tài chính và dịch vụ khách hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam thông qua nhiều hoạt động.

BVSC tiếp tục nâng cấp nền tảng số, cải tiến mobile app và web trading nhằm nâng cao trải nghiệm đầu tư. Đồng thời, BVSC triển khai loạt chương trình ưu đãi nổi bật như: “Mở tài khoản liền tay – Nhận quà đầu tư ngay”, “Margin T+ miễn lãi 5 ngày”, hay ưu đãi margin chỉ từ 8%/năm dành cho khách hàng có dư nợ lớn, chương trình Margin 0% trong 5 ngày đầu, các ngày tiếp theo lãi suất 14.5%/năm. Ngoài ra, BVSC cũng tích cực tích hợp hệ sinh thái qua các chương trình tặng voucher xe máy của Bảo hiểm Bảo Việt cho khách hàng giao dịch đạt điều kiện./.