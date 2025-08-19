(TBTCO) - Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng cho người lao động nước ngoài bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng, trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) quy định, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng. Ảnh minh họa: LV

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nước ngoài sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tương tự như người lao động Việt Nam, bao gồm 5 chế độ: độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; chế độ hưu trí; tử tuất.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tương tự như đối với người lao động Việt Nam, với sự phân chia trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người lao động nước ngoài: bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người sử dụng lao động cho người lao động nước ngoài: bằng 17% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Như vậy, tổng cộng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng cho người lao động nước ngoài: Bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.