(TBTCO) - Ngày 22/8, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, song cảnh báo rằng rủi ro lạm phát gia tăng và thị trường việc làm suy yếu đang tạo ra nhiều thách thức.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu được quan tâm tại Hội nghị Chính sách Kinh tế Jackson Hole thường niên ở bang Wyoming, ông Powell cho biết nguy cơ mất việc làm đang gia tăng, trong bối cảnh thị trường lao động ở trong trạng thái "cân bằng kỳ lạ" khi cả cung và cầu đều chậm lại đáng kể. Ông cảnh báo tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cũng lưu ý rằng hiện vẫn chưa chắc chắn về thời điểm và mức độ ảnh hưởng của thuế quan. Ông khẳng định Fed sẽ không để xảy ra một đợt tăng giá tạm thời dẫn đến tình trạng lạm phát kéo dài.

Đây là bài phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Powell tại hội nghị Jackson Hole trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy định hướng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Ông Powell đang phải hứng chịu chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu Fed cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở. Tổng thống Trump cho rằng Fed đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giữ lãi suất cao. Hiện chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 ở mức 2,7%, cao hơn so với vài tháng trước.

Theo biên bản cuộc họp cuối tháng 7 vừa công bố, đa số quan chức Fed đánh giá rủi ro lạm phát lớn hơn nguy cơ suy giảm việc làm, do tác động từ các mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 4,25 - 4,50%, bất chấp sức ép từ Nhà Trắng.

Chỉ có Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman bỏ phiếu phản đối. Hai Thống đốc này ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản để phòng ngừa nguy cơ suy yếu kinh tế. Tuy nhiên, đa số các quan chức Fed cho rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có nguy cơ kỳ vọng lạm phát dài hạn bị "mất neo" nếu thuế quan tiếp tục đẩy giá hàng hóa.

Giới phân tích nhận định báo cáo việc làm tháng 8 tới đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không.