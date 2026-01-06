(TBTCO) - Ngành Hải quan đã nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Trong đó, điểm sáng đáng kể là hoàn thiện hành lang pháp lý cho doanh nghiệp công nghệ cao; thu ngân sách đạt 468.398 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao.

Hải quan mở rộng “làn xanh” cho doanh nghiệp công nghệ cao

Theo Cục Hải quan, trong năm 2025, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 190/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 192/2025/QH15 và Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan đã chủ động rà soát, tham mưu Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan với nhiều chính sách mang tính đột phá, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8%.

Cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất khẩu. Ảnh: Hải Anh

Đây là lần đầu tiên Luật Hải quan quy định cơ chế tạo thuận lợi đặc thù cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn. Theo đó, các doanh nghiệp này được áp dụng chế độ ưu tiên mà không phải đáp ứng điều kiện về kim ngạch xuất nhập khẩu và điều kiện tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong 2 năm liên tục như doanh nghiệp thông thường.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về thiết lập cơ chế “làn xanh” để hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ, Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, đặc biệt là hoạt động mua bán hàng hoá giữa các doanh nghiệp chế xuất trong nội địa. Các quy định mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, đơn giản hóa thủ tục, tiệm cận thông lệ các nước trong khu vực.

Các nội dung cải cách này đã được Quốc hội thông qua và tích hợp vào Luật số 90/2025/QH15, cùng với nhiều đạo luật liên quan về đầu tư, thuế, đấu thầu và quản lý tài sản công. Sự đồng bộ về pháp lý tạo nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý hải quan theo hướng số hóa, quản lý theo rủi ro và tăng cường kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc hoàn thiện khung pháp lý đã tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hải quan, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và thủ tục đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghệ chiến lược, công nghệ số trọng điểm.

Việc sửa đổi Luật Hải quan lần này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật pháp lý, mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, khẳng định quyết tâm của ngành Hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ sản xuất công nghệ cao toàn cầu.

Thu ngân sách vượt hơn 14% dự toán

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục chịu sức ép từ biến động địa chính trị, suy giảm nhu cầu thương mại và chi phí logistics gia tăng, nhiệm vụ thu ngân sách được ngành Hải quan xác định là trục ưu tiên xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn thu, vừa hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng chảy thương mại.

Trọng tâm được xác định là tạo thuận lợi thương mại gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, mở rộng cung cấp dịch vụ thu thuế điện tử 24/7, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời tăng cường kiểm tra, chống thất thu, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và lợi dụng chính sách. Nhờ đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương và ổn định kinh tế vĩ mô.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của ngành Hải quan trong năm 2025 đạt 468.398 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, bằng 99,7% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024, bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới biến động và nhiều thách thức vĩ mô.

Kết quả thu 468.398 tỷ đồng năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực điều hành quyết liệt của toàn ngành, mà còn khẳng định vai trò của Hải quan trong bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách quốc gia, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế./.