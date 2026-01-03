(TBTCO) - ABCHN được bổ sung vào danh sách ngân hàng triển khai nộp thuế và thông quan 24/7 từ ngày 31/12/2025, tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong thanh toán nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.

Cụ thể Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 46104/CHQ-NVTHQ thông báo bổ sung Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội (ABCHN) vào danh sách các ngân hàng phối hợp thu ngân sách, triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Thời điểm chính thức áp dụng từ ngày 31/12/2025.

Thêm một ngân hàng tham gia phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7. Ảnh: minh họa

Theo Cục Hải quan, việc kết nối thành công với ABCHN giúp mở rộng mạng lưới ngân hàng tham gia hệ thống thanh toán điện tử 24/7, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí giao dịch.

Kết quả giao dịch thuế thành công sẽ được xác nhận ngay khi thực hiện yêu cầu chuyển tiền và hàng hóa sẽ được thông quan ngay lập tức.

Địa chỉ kết nối của người nộp thuế tới Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp cập nhật thông tin, lựa chọn ngân hàng phù hợp khi thực hiện nộp thuế điện tử qua các ngân hàng phối hợp thu, qua đó bảo đảm quá trình thanh toán thông suốt và hỗ trợ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu.