EVN hoàn thành vượt tiến độ xóa “vùng lõm” sóng chưa có điện tại 129 thôn, bản

(TBTCO) - Tính đến ngày 15/12/2025, các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản lõm sóng chưa có điện, đạt tỷ lệ 100%, vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến tháng 6/2025, trên cả nước vẫn còn 129 thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Những “điểm lõm” này không chỉ gây trở ngại cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Thi công xuyên đêm để “phủ điện” tại bản Dốc Mây, Quảng Trị.

Đây là những điểm dân cư xa xôi nhất, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đặt ra những thử thách khắc nghiệt đối với người làm điện. Tại miền Trung, các thôn, bản “vùng lõm” điện chủ yếu nằm sâu ở vùng lõi dãy Trường Sơn, giữa núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt. Tại miền Bắc, nhiều bản làng nằm sâu trong núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đường mòn bị bão lũ tàn phá.

Thực hiện thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, EVN đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất.

Hành trình đưa điện tới vùng lõm bản Nước Đắng, Quảng Trị.

Vượt qua những cung đường gian khó, dòng điện đã được đưa đến sớm với người dân, kịp thời tạo nền tảng cho thông tin liên lạc, dịch vụ công và đời sống dân sinh ở những vùng còn nhiều thiếu thốn. Đến ngày 15/12/2025, các đơn vị của EVN đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản lõm sóng chưa có điện, đạt tỷ lệ 100%, vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 100% số xã có điện, 99,85% số hộ dân được sử dụng điện, 99,77% số hộ dân nông thôn có điện./.