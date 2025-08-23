(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (“VIMICO”) tổ chức chào giá cạnh tranh để tiêu thụ phôi thép sản xuất tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng.

Kính mời quý khách hàng có nhu cầu mua phôi thép đến nhận thông báo mời chào giá và nộp hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua phôi thép tại phiên chào giá này:

- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Được phát miễn phí cho Khách hàng quan tâm từ 09h00’ ngày 22/08/2025 đến 11h00’ ngày 27/08/2025 (cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật). Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình căn cước hoặc CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với Giấy giới thiệu của tổ chức cử đại diện. Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh - VIMICO.

- Địa điểm phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá: 13h30’ ngày 27/08/2025.

- Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 14h00’ ngày 27/08/2025.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong thông báo mời chào giá.

- Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333.