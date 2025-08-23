Xuất cấp gạo, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho Điện Biên và Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành các quyết định xuất cấp gạo, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, giao cho Uỷ ban Nhân dân 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Quyết định số 2871/QĐ-BTC ngày 21/8/2025, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị và gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Điện Biên: 100 tấn gạo, 300 chiếc phao tròn cứu sinh, 300 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Xuất cấp cho tỉnh Sơn La: 890,325 tấn gạo, 740 chiếc phao tròn cứu sinh, 1.295 chiếc phao áo cứu sinh, 153 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 5 bộ máy khoan phá bê tông.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V kiểm tra chất lượng gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Khánh Linh

Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cũng trong ngày 21/8/2025, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V thực hiện xuất cấp (không thu tiền) lương thực và vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp cho tỉnh Sơn La 740 phao tròn cứu sinh, 153 chiếc bè nhẹ cứu sinh; xuất cấp cho tỉnh Điện Biên 300 chiếc phao tròn cứu sinh.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp cho tỉnh Sơn La: 890,325 tấn gạo; 1.295 chiếc phao áo cứu sinh; 5 bộ khoan phá bê tông; xuất cấp cho tỉnh Điện Biên 100 tấn gạo, 300 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện 30KVA.

Đối với xuất cấp lương thực, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực V vận chuyển, giao gạo trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã của 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La.

2 chi cục dự trữ nhà nước khu vực giao vật tư, thiết bị tại cửa kho quốc gia trên phương tiện của đơn vị giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Thời gian hoàn thành đến hết ngày 30/9/2025.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục trưởng của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trên có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Sơn La về việc giao, nhận hàng dự trữ quốc gia để đơn vị có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận số lượng lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định.