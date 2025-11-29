Thuế tỉnh Điện Biên phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Miền Trung, Tây Nguyên

(TBTCO) - Thuế tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, nhằm kịp thời chung tay cùng người dân cả nước hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân, với tinh thần “tương thân tương ái, chúng ta cùng chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng thiên tai, lá lành đùm lá rách” ngành Thuế tỉnh Điện Biên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia ủng hộ, chung sức cùng cộng đồng hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Ngay sau phát động, các đơn vị và cá nhân trực thuộc Thuế tỉnh Điện Biên đã tham gia quyên góp trực tiếp tại hội trường. Với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương. Phong trào được hưởng ứng đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thuế tỉnh Điện Biên quyên góp, ủng hộ.

Thuế tỉnh Điện Biên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Hoạt động ủng hộ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Thuế trong công tác an sinh xã hội và đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn./.