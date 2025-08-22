Giá vàng hôm nay (22/8): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn vẫn được các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết tăng. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước lên tới 18,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:22:46 sáng 22/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.339,83 USD/oune, giảm 5,87 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,18% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,563 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.563 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 22/8, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 123,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng từ 100 - 500 nghìn đồng/lượng so với phiên sáng 21/8.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn PNJ tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Theo các chuyên gia, giá vàng trong ngắn hạn khó tăng mạnh, nhiều khả năng tiếp tục đi ngang. Một số nhận định cho rằng, nếu Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như xác suất mà thị trường đang dự báo, giá vàng có thể chạm 3.400 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên chính sách, kim loại quý này có thể trượt về vùng 3.300 USD/ounce.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn, nhưng xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào động thái của Fed.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính trị, như phát ngôn của Tổng thống Trump về can thiệp vào Fed, có thể gây ra biến động ngắn hạn./.