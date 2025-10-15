Giá cà phê trong nước hôm nay (15/10) tại khu vực Tây Nguyên tăng 600 đến 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá dao động trong khoảng 113.700 - 114.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại một số vùng trồng trọng điểm giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.500 - 147.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 113.700 - 114.600 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.700 - 114.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114.600 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 700 đồng/kg, giao dịch ở mốc 114.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 700 đồng/kg, ở mức giá 113.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4555 USD/tấn, giảm 0,11% (5 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,31% (14 USD/tấn), lên 4481 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,27% (12,6 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 397,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,41% (8,85 US cent/pound), đạt 375,8 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.500 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg hiện ở mức 144.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu mới nhất như sau: Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,01% đạt 7.234 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,02%, đạt 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm mạnh 1,64% ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.660 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.