Tỷ giá USD hôm nay (14/10): Thị trường tự do tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 14/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.114 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 99,25.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.907 VND/USD - 26.317 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.117 - 26.367 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.117 đồng 26.367 đồng Vietinbank 26.150 đồng 26.367 đồng BIDV 26.157 đồng 26.367 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.709 - 30.626 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.787 đồng 31.358 đồng Vietinbank 30.031 đồng 31.336 đồng BIDV 30.205 đồng 31.365 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.05 đồng 177.66 đồng Vietinbank 168.42 đồng 177.92 đồng BIDV 170.22 đồng 177.62 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 14/10/2025, tăng khoảng 190 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.963 - 27.073 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,28%, hiện ở mức 99,25.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và Yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi giọng điệu, góp phần làm dịu bớt căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Đồng bạc xanh mạnh lên 0,61%, đạt 0,804 so với Franc Thụy Sĩ, phục hồi sau phiên trước đó khi ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Tại châu Âu, đồng EUR giảm 0,4%, xuống còn 1,1571 USD, sau khi đã tăng so với đồng bạc xanh trong phiên trước. So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,81%, lên 152,36 Yên.

Đồng Đô la Australia thường hưởng lợi trong bối cảnh tâm lý “ưa rủi ro”, tăng 0,7%, đạt 0,6514 USD, trở thành một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất so với đồng USD trong ngày thứ Hai.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm 0,18%, còn 1,3334 USD. Đồng USD cũng giảm 0,14%, xuống 7,137 so với Nhân dân tệ./.