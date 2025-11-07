(TBTCO) - Quyết định giữ nguyên lãi suất của BoE không gây bất ngờ cho giới đầu tư và trước đó, thị trường chỉ đánh giá xác suất hơn 30% cho khả năng BoE cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Đồng tiền mệnh giá 50 bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản trong cuộc họp ngày 6/11.

Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ phiếu khá sít sao và dấu hiệu cho thấy Thống đốc BoE Andrew Bailey ủng hộ việc sớm hạ lãi suất đã khiến thị trường tin rằng BoE có thể cắt giảm lãi suất sau khi Chính phủ Anh công bố gói ngân sách vào cuối tháng này.

Theo thông báo của BoE, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) gồm 9 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 để giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, giữa bối cảnh lạm phát của Anh vẫn ở mức cao. Kết quả này sát hơn dự báo của các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát, trước đó kỳ vọng tỷ lệ bỏ phiếu sẽ là 6-3.

Dù nằm trong nhóm thành viên MPC muốn duy trì mức lãi suất hiện tại, ông Bailey là người duy nhất trong số 5 thành viên này cho rằng rủi ro lạm phát đã giảm, nhưng nhấn mạnh cần “chờ thêm bằng chứng rõ ràng hơn” từ các dữ liệu kinh tế sắp tới.

BoE nhận định lạm phát tại Anh đã đạt đỉnh và ước giảm trong tháng 10 và 11, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường lao động yếu đi làm giảm nhu cầu tiêu dùng.

Lạm phát của Anh hiện ở mức 3,8%, cao nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong khi lãi suất chuẩn của BoE cao gấp đôi so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), gây áp lực lên chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Bailey cho biết: “Chúng tôi vẫn cho rằng lãi suất sẽ dần hạ xuống, nhưng cần chắc chắn rằng lạm phát đang thực sự trở lại mục tiêu 2% trước khi cắt giảm tiếp.”

Quyết định lần này đánh dấu bước tạm dừng đầu tiên trong chu kỳ hạ lãi suất ba tháng một lần mà BoE bắt đầu từ tháng 8/2024.

BoE dự báo lạm phát sẽ duy trì trên mục tiêu 2% đến quý 2/2027, dù mức dự kiến giảm nhẹ còn 1,9%, đồng thời cảnh báo về tình trạng yếu kém của thị trường việc làm.

BoE cũng tỏ ra lo ngại rằng các hộ gia đình có thể không chi tiêu dù đang nắm giữ lượng tiền tiết kiệm cao, qua đó làm chậm quá trình phục hồi kinh tế.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của BoE không gây bất ngờ cho giới đầu tư. Trước đó, thị trường chỉ đánh giá xác suất hơn 30% cho khả năng BoE cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ phiếu sít sao và khả năng ông Bailey chuyển sang ủng hộ hạ lãi suất đang khiến thị trường tăng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất mới trong tháng 12 tới.

Giới đầu tư hiện dự đoán 60% khả năng BoE hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo, sau khi ngân hàng này có trong tay dữ liệu lạm phát và việc làm tháng 10 và tháng 11, cũng như nắm rõ quy mô tăng thuế dự kiến trong ngân sách mà Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves sẽ công bố ngày 26/11./.