Ngày 7/11: Giá cà phê trong nước phục hồi, hồ tiêu neo cao ở mức 147.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/11) phục hồi tăng từ 200 - 400 đồng/kg. Ngược chiều giá trong nước, thị trường thế giới biến động mạnh; Trong khi đó, giá tiêu bình ổn. Hiện giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng từ 200 - 400 đồng đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua từ 200 - 400 đồng đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 118.200 - 119.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 119.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 400 đồng/kg, đạt 118.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, đạt mức 118.200 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2025 đạt gần 6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và nhu cầu tại các thị trường lớn chưa phục hồi hoàn toàn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng nhẹ 47 USD/tấn, đạt mức 4.653 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm mạnh 154 USD/tấn, xuống mức 4.458 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 11,65 cent/lb, xuống mức 404,95 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 10,25 cent/lb, xuống mức 341,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 488,7 cent/lb, giảm 9,5 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 6,85 cent/lb, ở mức 411,55 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg; Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại thị trường Indonesia phục hồi sau phiên lao dốc hôm qua. Trong khi các thị trường khác đều ổn định giá.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.109 USD/tấn, tăng nhẹ 0,13% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,13%, hiện đang giao dịch ở mức 9.747 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.