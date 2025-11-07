Ngày 7/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, lúa giảm

Giá lúa gạo hôm nay (7/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi đồng loạt giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 5451, lúa OM 18 và lúa Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg.

Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 5451 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá biến động nhẹ. Tại An Giang, nguồn lúa thu hoạch rải rác ở một số khu vực, giao dịch mua bán lai rai, giá lúa tươi giảm nhẹ. Tại Cần Thơ, giao dịch mua bán yếu, sức mua chậm, giá lúa tươi giảm nhẹ.

Tại Tây Ninh, nguồn lúa cho thu hoạch lai rai, giao dịch chậm, giá tương đối ổn định. Tại Vĩnh Long, lượng lúa cuối đồng còn lại ít lại, bạn hàng hỏi mua lai rai, giá chững. Tại Đồng Tháp, nông dân chào bán lúa tươi neo giá vững, giao dịch yếu, thương lái ít mua mới.

Với mặt hàng gạo, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thường giảm 2.000 đồng/kg dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg. Gạo các loại khác ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn./.