Ngày 7/11: Giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều, thế giới giảm

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (7/11) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 6/11 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít. Trái ngược với giá xăng, dầu diesel tăng 120 đồng/lít; dầu hỏa tăng 124 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.416 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít

15h chiều ngày 6/11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng giảm từ 72 - 78 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.323 đồng/lít, tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 19.395 đồng/lít, tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.320 đồng/kg, giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 6/11, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung và nhu cầu suy yếu tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,14 USD, tương đương 0,22%, xuống còn 63,38 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,17 USD, tương đương 0,29%, xuống 59,43 USD/thùng.

Thị trường dầu toàn cầu ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp, giữa những lo ngại về tình trạng dư cung khi OPEC và các đồng minh tăng sản lượng, trong khi các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng tiếp tục mở rộng khai thác.

Theo ông John Kilduff - chuyên gia tại Again Capital, thị trường đang bị chi phối bởi một kịch bản dư cung đã được dự báo rõ ràng từ trước, điều này đang gây áp lực lên giá dầu.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu giảm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 5,2 triệu thùng, lên 421,2 triệu thùng trong tuần qua.

Capital Economics dự báo giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, với mức giá trung bình có thể xuống còn 60 USD/thùng vào cuối năm 2025 và 50 USD/thùng vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, một phần tác động tiêu cực đã được giảm nhẹ, nhờ lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau các lệnh trừng phạt gần đây nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Dù sản lượng từ OPEC+ vẫn đang tăng nhưng giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong thời gian tới./.