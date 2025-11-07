Ngày 7/11: Giá heo hơi giao dịch quanh mức 48.000 - 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (7/11) giảm nhẹ tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên ổn định. Mức giá cao nhất hiện ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất là 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể: giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Lai Châu giảm còn 49.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì ổn định quanh mức 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo miền Bắc đang dao động ở mức 49.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định, chỉ giảm nhẹ tại một địa phương so với hôm trước. Cụ thể: giá heo tại Lâm Đồng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống mức 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giao dịch phổ biến ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai và Đắk Lắk duy trì mức thấp nhất khu vực ở mức 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ổn định, dao động từ 48.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, Đồng Nai và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt đạt 50.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh và Cà Mau giữ nguyên mức 51.000 đồng/kg, là khu vực có giá cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Vĩnh Long hiện thu mua ở mức 48.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh duy trì quanh mức 50.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg, trung bình đạt khoảng 49.875 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 7/11 giảm nhẹ tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục giữ ổn định. Mức giá cao nhất hiện ghi nhận 51.000 đồng/kg tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Tây Ninh và Cà Mau, còn thấp nhất là 48.000 đồng/kg tại Gia Lai, Đắk Lắk và Vĩnh Long./.