Ngày 7/11: Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới chỉ nhích tăng nhẹ. Trong nước, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng tới 44.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, các cửa hàng khác trên cả nước cũng đồng loạt tăng mạnh.

Sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 7/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 44.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 6/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán so với sáng 6/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 6/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 7/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.589.000 1.618.000 1.590.000 1.624.000 1 kg 42.361.000 43.159.000 42.413.000 43.310.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.596.000 1.626.000 1.598.000 1.628.000 1 kg 42.567.000 43.371.000 42.609.000 43.422.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.863.000 1.921.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.679.876 51.226.539

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:56 sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune, tăng 0,125 USD/oune so với phiên sáng 6/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 6/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11/2025