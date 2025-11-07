Ngày 7/11: Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh

|Sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 7/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 44.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 6/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán so với sáng 6/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 6/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 7/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.589.000
|
1.618.000
|
1.590.000
|
1.624.000
|
|
1 kg
|
42.361.000
|
43.159.000
|
42.413.000
|
43.310.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.596.000
|
1.626.000
|
1.598.000
|
1.628.000
|
|
1 kg
|
42.567.000
|
43.371.000
|
42.609.000
|
43.422.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.863.000
|
1.921.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
49.679.876
|
51.226.539
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:56 sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune, tăng 0,125 USD/oune so với phiên sáng 6/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 6/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11/2025