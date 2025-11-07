Ngày 7/11: Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh
Sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 7/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 44.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 6/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán so với sáng 6/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 6/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 7/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.589.000

1.618.000

1.590.000

1.624.000

1 kg

42.361.000

43.159.000

42.413.000

43.310.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.596.000

1.626.000

1.598.000

1.628.000

1 kg

42.567.000

43.371.000

42.609.000

43.422.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.863.000

1.921.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

49.679.876

51.226.539

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:37:56 sáng 7/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,037 USD/oune, tăng 0,125 USD/oune so với phiên sáng 6/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 6/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11/2025

