Ngày 15/10: Giá bạc neo ở mức cao
Sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.028.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 14/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.657.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.687.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giao dịch tại mức 1.659.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/10/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.657.000

1.687.000

1.659.000

1.692.000

1 kg

44.181.000

44.979.000

44.233.000

45.130.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.665.000

1.695.000

1.666.000

1.700.000

1 kg

44.387.000

45.191.000

44.429.000

45.342.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.967.000

2.028.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

52.453.202

54.079.865

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune, giảm nhẹ so với phiên trước, tức giảm 0,346 USD/oune so với phiên sáng 14/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.359.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.365.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 21.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 14/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10/2025

