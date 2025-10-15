Ngày 15/10: Giá bạc neo ở mức cao

|Sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.028.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 14/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.657.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.687.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giao dịch tại mức 1.659.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.657.000
|
1.687.000
|
1.659.000
|
1.692.000
|
|
1 kg
|
44.181.000
|
44.979.000
|
44.233.000
|
45.130.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.665.000
|
1.695.000
|
1.666.000
|
1.700.000
|
|
1 kg
|
44.387.000
|
45.191.000
|
44.429.000
|
45.342.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.967.000
|
2.028.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
52.453.202
|
54.079.865
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune, giảm nhẹ so với phiên trước, tức giảm 0,346 USD/oune so với phiên sáng 14/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.359.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.365.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 21.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 14/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10/2025