Ngày 15/10: Giá bạc neo ở mức cao

Sau chuỗi ngày liên tục tăng, sáng nay, giá bạc thế giới có xu hướng giảm. Trong nước, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá ổn định, một vài thương hiệu khác điều chỉnh tăng.

Sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.028.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 14/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.657.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.687.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 14/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện giao dịch tại mức 1.659.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.692.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.657.000 1.687.000 1.659.000 1.692.000 1 kg 44.181.000 44.979.000 44.233.000 45.130.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.665.000 1.695.000 1.666.000 1.700.000 1 kg 44.387.000 45.191.000 44.429.000 45.342.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.967.000 2.028.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.453.202 54.079.865

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,080 USD/oune, giảm nhẹ so với phiên trước, tức giảm 0,346 USD/oune so với phiên sáng 14/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.359.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.365.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 21.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 14/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:44:54 sáng 15/10/2025