Coteccons thông qua việc phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.400 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Coteccons, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 9%/năm. Coteccons dự kiến phát hành 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán SSI.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026 sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán này sẽ được bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, thanh toán các hợp đồng với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, chi trả lương và thưởng cho người lao động.

Ngoài huy động vốn, Coteccons còn dự kiến triển khai nhiều kế hoạch mới. Ảnh: T.L

Về phương án trả nợ, theo dự phóng dòng tiền giai đoạn 2025 - 2029, Coteccons cho biết có đủ nguồn lực để trả gốc và lãi trái phiếu đúng hạn. Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm tài chính năm 2025 là 552 tỷ đồng, năm 2026 là 883 tỷ đồng, năm 2027 là 1.372,7 tỷ đồng, năm 2028 là 1.654,6 tỷ đồng và năm 2029 tăng lên 1.920,7 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch huy động vốn, Coteccons cũng đã thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp dự kiến thành lập công ty con ở nước ngoài, với 100% vốn đầu tư bằng tiền mặt từ nguồn vốn chủ sở hữu, nhằm triển khai các dự án đầu tư và xây dựng quốc tế.

Theo thông báo, Coteccons sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 20/10/2025 theo hình thức trực tuyến. Hội đồng Quản trị dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.

Song song, Coteccons dự kiến phát hành hơn 5,1 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 1.036 tỷ đồng lên 1.087 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2027 sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận./.