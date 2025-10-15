Bộ Tài chính đảm bảo hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai hiệu quả Kết luận số 195-KL/TW.

Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 10/2025 (Nghị quyết số 11-NQ/ĐUBTC) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Hoàn thiện thể chế, quản lý tài chính và tài sản công hiệu quả

Để triển khai Kết luận số 195-KL/TW, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tại Nghị quyết số 11-NQ/ĐUBTC, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Theo đó, Vụ Pháp chế được giao chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính giao các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức Kho bạc Nhà nước làm việc cả vào ngày nghỉ để kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Ảnh minh họa: H.T

Cụ thể, Vụ Ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng Thông tư thay thế, bổ sung Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Vụ Tài chính - Kinh tế ngành xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…

Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Kết luận 195-KL/TW. Đây là tiền đề quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới một nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại.

Kho bạc Nhà nước xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Về quản lý tài chính - ngân sách, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao Kho bạc Nhà nước thanh toán chế độ chính sách cho các đối tượng nghỉ hưu, nghỉ việc theo các nghị định hiện hành, đảm bảo đúng thời hạn 15/10/2025. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng gấp rút chuẩn bị báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chi trả chế độ theo quy định mới.

Đáng chú ý, công tác quản lý và sử dụng tài sản công tiếp tục được siết chặt. Theo đó, Cục Quản lý công sản thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định); hoàn thành phương án sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 30/10/2025.

Đồng thời, Cục Quản lý công sản chủ động đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương xây dựng phương án xử lý nhà đất, tài sản công, rà soát phương án do địa phương xây dựng bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lưu ý Cục Quản lý công sản cần rà soát và giám sát chặt chẽ tài sản dôi dư sau sáp nhập. Tổ chức kiểm tra tại hiện trường đối với các địa phương để giám sát, tránh nguy cơ cấu kết, thôn tính tài sản. Phương án xử lý tài sản phải rõ ràng, không để tình trạng dôi dư không sử dụng, làm lãng phí tài sản công. Cần rà soát tính cần thiết về việc xây mới trụ sở.

Tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ và gỡ khó cho địa phương

Bên cạnh hoàn thiện thể chế và quản lý nguồn lực, Bộ Tài chính cũng triển khai mạnh mẽ công tác rà soát tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trong tháng 10/2025. Các đơn vị ngành dọc sẽ đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức sau khi tái cấu trúc, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Về công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh, cấp xã trước ngày 30/10/2025. Đồng thời, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ cấp xã tiếp tục được triển khai thường xuyên đến hết năm 2025. Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính sẽ chủ trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu với sự phối hợp của Bộ Nội vụ.

Một nhiệm vụ xuyên suốt được nhấn mạnh là giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ, đảm bảo không để xảy ra ách tắc trong xử lý công việc, đặc biệt liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính được phân công phối hợp chuẩn bị báo cáo tổng hợp, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ các cuộc họp cấp cao của Bộ Chính trị, Chính phủ và Đảng ủy Bộ.

