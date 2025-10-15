Hành khách đã có thể mua vé máy bay Sun PhuQuoc Airways từ hôm nay

(TBTCO) - Vào lúc 8h08' sáng nay, ngày 15/10, trên website và qua hệ thống đại lý toàn quốc, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức mở bán vé máy bay, sẵn sàng cho chuyến bay thương mại khởi hành ngày 1/11 tới.

Đây là một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình chinh phục bầu trời của Sun PhuQuoc Airways, mở ra mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” tiên phong - nơi hành khách được tận hưởng một hành trình liền mạch, kết nối từ bầu trời đến mặt đất trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp của Sun Group.

Sun PhuQuoc Airways triển khai nhiều chương trình ưu đãi dịp cất cánh

Nhân dịp chính thức mở bán vé, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình tri ân đặc biệt “Cất cánh trọn niềm vui”, mang đến cho hành khách những đặc quyền hấp dẫn, nối dài trải nghiệm tận hưởng trong toàn hệ sinh thái Sun Group.

Trong giai đoạn mở bán vé từ ngày 15/10 đến 15/12/2025, hành khách đặt vé bay Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng ngay vé vui chơi Sun World và WOW Pass trị giá lên tới 1 triệu đồng.

“Cất cánh trọn niềm vui” là ưu đãi khai trương tri ân lớn nhất của Sun PhuQuoc Airways, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày khai thác đầu tiên 1/11/2025 đến 28/3/2026. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần một tấm vé bay cùng Sun PhuQuoc Airways, hành khách sẽ được tặng kèm vé vui chơi trọn vẹn tại hệ thống Sun World trên toàn quốc, cùng vé WOW Pass mang tới đặc quyền sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo nhanh chóng, hoặc tham gia các trò chơi thuận tiện mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Trải nghiệm bay - nghỉ dưỡng - vui chơi tại Phú Quốc với Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways cũng mang đến cơ hội “săn vé vàng” mỗi Chủ Nhật. Chỉ cần nhập mã “HISUN” vào Chủ Nhật hằng tuần, trong giai đoạn từ 15/10 đến hết 15/12/2025, hành khách sẽ được ưu đãi thêm 10% giá vé cơ bản trên mọi đường bay và hạng vé, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026. Với “Sunday săn Deal”, mỗi cuối tuần trở thành cơ hội để lên kế hoạch cho hành trình bay - nghỉ dưỡng - vui chơi liền mạch, đầy tiện ích và vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá vé, Sun PhuQuoc Airways còn mở rộng giá trị trải nghiệm bằng chương trình “Một tấm vé - Triệu niềm vui”. Khi sử dụng thẻ lên tàu bay (boarding pass) của hãng, hành khách có thể nhận hàng loạt ưu đãi lên tới 30% tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ thuộc hệ sinh thái Sun Group, đặc biệt là tại Phú Quốc, hòn đảo vừa được CN Traveler chọn là đảo đẹp nhất châu Á, lọt top 3 đảo đẹp nhất thế giới.

Phú Quốc được CN Traveler chọn là đảo đẹp nhất châu Á, lọt top 3 đảo đẹp nhất thế giới

Bên cạnh đó, hãng cũng triển khai chương trình “Bay theo đoàn, vui ngập tràn” dành cho nhóm khách từ 10 người trở lên, đặt vé trực tiếp qua email [email protected], áp dụng trên các đường bay nội địa từ/đến Phú Quốc và Đà Nẵng trong giai đoạn 15/10 - 30/11/2025. Theo đó, đoàn từ 10 khách sẽ được tặng 1 vé miễn phí, từ 25 khách tặng 2 vé miễn phí, và 35 khách tặng 3 vé miễn phí - mang lại cơ hội lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình và doanh nghiệp cùng gắn kết khám phá những hành trình trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng liền mạch.

Đặc biệt, chính sách “Nâng bước yêu thương” được Sun PhuQuoc Airways thiết kế dành riêng cho trẻ em và người cao tuổi, nhằm khuyến khích các thế hệ cùng đồng hành trên mỗi chuyến bay. Vé trẻ em dưới 2 tuổi được tính bằng 10% giá vé người lớn, vé trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi bằng 75% giá vé người lớn, hành khách từ 60 tuổi trở lên được ưu đãi giảm 15% so với giá vé người lớn.

Từ nay đến hết 31/10/2025, 500 khách hàng đầu tiên đặt vé Sun PhuQuoc Airways (SPA) qua ứng dụng NCB iziMobile của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ được giảm 20%, tối đa 500.000 đồng/đơn. Nếu du lịch Phú Quốc dịp cuối năm, NCB iziMobile vẫn dành tặng ưu đãi giảm 10%, tối đa 200.000 đồng/đơn khi đặt vé trước 31/12/2025 - lựa chọn lý tưởng để tiết kiệm chi phí và tận hưởng hành trình trọn vẹn cùng Sun PhuQuoc Airways.

Du khách có thể đặt vé cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026

Hiện hành khách đã có thể đặt vé cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 1/11/2025 đến 28/3/2026, bao gồm cả giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn đầu, SPA sẽ khai thác các đường bay trục kết nối TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với Phú Quốc và chặng bay vàng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, trước khi tiếp tục mở rộng mạng bay vào đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: “Ngày hôm nay không chỉ là ngày chúng tôi mở bán những tấm vé đầu tiên, mà là ngày chúng tôi bắt đầu thực hiện lời hứa về một hành trình trọn vẹn cảm xúc. Chuỗi ưu đãi mừng ngày mở bán chính là lời tri ân và cũng là minh chứng cho lợi thế khác biệt của chúng tôi: Mỗi chuyến bay không chỉ là sự di chuyển, mà là một phần trong hành trình tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của Sun Group trên khắp Việt Nam”.

Sự kiện mở bán vé của Sun PhuQuoc Airways cùng chuỗi ưu đãi hấp dẫn được kỳ vọng sẽ mang tới một luồng gió mới cho thị trường hàng không, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch nội địa trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới./.