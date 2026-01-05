Từ ngày 1/1/2026, hành khách Sun PhuQuoc Airways có thể làm thủ tục bay bằng sinh trắc học

(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2026, hành khách của Sun PhuQuoc Airways đã có thể thực hiện thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học trên ứng dụng di động của hãng được liên kết với Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), thay thế dần việc xuất trình giấy tờ truyền thống tại sân bay.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển mới đây đã hoàn tất việc tích hợp tính năng sinh trắc học với Ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Dù chỉ mới ra mắt thị trường và bắt đầu cất cánh từ cuối năm 2025 nhưng Sun PhuQuoc Airways đã là hãng hàng không thứ 3 tại Việt Nam hoàn tất và đưa vào vận hành tính năng này, cho thấy nỗ lực tiên phong chuyển đổi số để mang lại trải nghiệm an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng. Đây là bước đi thể hiện sự chủ động và tốc độ triển khai hết sức nhanh chóng của hãng, trong việc đồng hành cùng các chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways

Việc tích hợp sinh trắc học khuôn mặt gắn với định danh điện tử giúp hành khách chỉ cần xác thực một lần trên ứng dụng Sun PhuQuoc Airways, sau đó di chuyển xuyên suốt qua các điểm kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay mà không cần xuất trình căn cước công dân hay vé giấy. Quy trình này không chỉ thuận tiện, nhanh gọn mà còn hạn chế tối đa các thao tác lặp lại, đặc biệt phù hợp với hành khách thường xuyên di chuyển hoặc các chuyến đi ngắn ngày.

Giải pháp làm thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học qua ứng dụng di động của hãng được triển khai từ phiên bản 1.1.0 trên cả hai nền tảng iOS và Android. Trong giai đoạn đầu, tính năng này được áp dụng tại hai sân bay lớn là Nội Bài (HAN) và Tân Sơn Nhất (SGN).

SPA là hãng thứ ba tại Việt Nam hoàn tất tính năng

Để đưa tính năng vào vận hành đúng tiến độ, Sun PhuQuoc Airways đã phối hợp chặt chẽ cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai toàn bộ quá trình tích hợp kỹ thuật và kiểm thử thông luồng trong thời gian “thần tốc” chỉ 12 ngày. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, đánh giá cao nỗ lực phối hợp của các bên, đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian qua, ứng dụng VNeID đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, ngân hàng, bảo hiểm.

Việc tiếp tục mở rộng các tiện ích phục vụ hành khách đi tàu bay, đặc biệt được triển khai nhanh chóng ngay sau khi hoàn tất tích hợp, cho thấy dữ liệu định danh điện tử đã và đang được đưa vào sử dụng thực tế. Qua đó, các thủ tục được rút ngắn, trải nghiệm của người dân được nâng cao, đồng thời đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế dữ liệu và xã hội số.

Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 24 về việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong cung cấp dịch vụ công và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Trong lĩnh vực hàng không, Chỉ thị nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với cơ sở dữ liệu định danh và xác thực điện tử quốc gia thông qua ứng dụng VNeID, nhằm xây dựng và triển khai quy trình thủ tục điện tử toàn trình, khép kín, từng bước thay thế phương thức xuất trình giấy tờ truyền thống.

Với một hãng hàng không còn rất trẻ, việc sớm đưa các giải pháp công nghệ vào vận hành thực tế cho thấy định hướng phát triển bài bản, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với các chuẩn mực mới của ngành. Đây cũng là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng các tiện ích số, hoàn thiện trải nghiệm bay liền mạch từ mặt đất lên bầu trời, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, kinh tế dữ liệu và xã hội số theo định hướng của Chính phủ./.