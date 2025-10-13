Ngày 13/10: Giá bạc thế giới vượt mốc 50 USD/ounce

Sáng nay, giá bạc thế giới tăng mạnh, vượt mốc 50 USD/oune - ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, vượt qua đỉnh năm 2011 và tăng hơn 71% tính từ đầu năm. Trong nước, thời điểm hiện, giá vẫn được các doanh nghiệp niêm yết tại mốc phiên cuối tuần.

Sáng 13/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,280 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 13/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.967.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên cuối tuần.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với phiên trước.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra).

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.609.000 1.639.000 1.611.000 1.645.000 1 kg 42.906.000 43.704.000 42.958.000 43.855.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.617.000 1.647.000 1.618.000 1.653.000 1 kg 43.112.000 43.916.000 43.154.000 44.067.000

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.908.000 1.967.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 50.879.873 52.453.202

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.317.000 1.323.000 1 lượng 158.844 159.479 1 chỉ 1.588.000 1.595.000 1 kg 42.358.000 42.528.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:21:56 sáng 13/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,280 USD/oune, tăng 1,154 USD/oune so với phiên sáng 12/10.

1.319.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.325.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 22.000 .000 đồng/oune ở chiều mua vào và 23.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 12/10.

Bạc ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, vượt qua đỉnh năm 2011 trên 50 USD/ounce. Dù đã điều chỉnh nhẹ khỏi mức đỉnh trong ngày, giá bạc giao ngay vẫn giữ ở 49,99 USD/ounce, tăng 4% trong tuần và tăng hơn 71% từ đầu năm.

Theo ông Paul Williams - Giám đốc điều hành công ty vàng bạc Solomon Global, nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá mạnh này không nằm ở yếu tố đầu cơ như những chu kỳ trước, mà xuất phát từ thực tế cung - cầu trên thị trường.

"Đà tăng 71% từ đầu năm của bạc không còn đến từ đầu cơ như năm 1980, mà xuất phát từ các yếu tố thực tế. Cán cân cung - cầu đang mất cân đối nghiêm trọng, khi nhu cầu công nghiệp đạt kỷ lục 680,5 triệu ounce trong năm 2024. Việc đầu tư mạnh vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo cũng khiến nguồn cung bạc bị thắt chặt, đẩy giá lên cao", ông Paul Williams đánh giá.

Michele Schneider - Giám đốc chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho biết, bà đã chốt lời toàn bộ vị thế vàng và bạc vì nhận thấy tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội" (FOMO) đang lan rộng.

"Vàng và bạc đã tăng quá mạnh, nên việc chốt lời và chờ cơ hội mua mới là hoàn toàn hợp lý", bà nói và cảnh báo giá vàng có thể đang hình thành mô hình đỉnh giống năm 2011./.