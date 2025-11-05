Chứng khoán ngày 5/11: VN-Index nối dài mạch tăng phiên thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/11) đảo chiều liên tiếp từ giữa phiên sáng đến lúc đóng cửa bởi bên mua và bán giằng co quyết liệt. Biên độ dao động hôm nay dù vẫn rộng nhưng đã thu hẹp đáng kể so với những phiên trước. Đóng cửa phiên, VN-Index nối dài mạch tăng phiên thứ hai liên tiếp.

VN-Index tăng gần 3 điểm

Sau phiên giao dịch bùng nổ, tâm lý thị trường thận trọng trở lại khiến VN-Index giằng co trong biên hẹp và đóng cửa tăng điểm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +2,91 điểm lên mức 1.654,89 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 5/11

Trong phiên 5/11, các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm gồm: VIC (+4,96), CTG (+1,68), GAS (+1.42), VCB (+1,33), BID (+1,21). Các cổ phiếu giảm điểm gồm: TCB (-1,40), FPT (-0,90), HPG (-0,77), VHM (-0,55), MWG (-0,52).

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 121 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 190 mã giảm giá.

Ngày cung cầu giằng co mạnh mẽ với phần thắng thuộc về phe bán khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, phân bón và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, thép và xây dựng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm -11,24 điểm về mức 1.886,47 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 18 mã giảm, 0 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Ngày thị trường tạm dừng chân, tái tích lũy chờ củng cố xu hướng tiếp theo khi thanh khoản khớp lệnh giảm mạnh -44,8% so với phiên ngày hôm qua. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 662,9 triệu cổ phiếu (-44,75%), tương đương giá trị đạt 20.211 tỷ đồng (-41,02%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +0,79 điểm lên mức 266,7 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +1,22 điểm lên mức 116,5 điểm.

Sau ngày “gom ròng” mạnh mẽ, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại quỹ đạo bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -808 tỷ đồng. MSN +119 tỷ đồng , DXG +106 tỷ đồng và FPT +87 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB -174 tỷ đồng, VRE -127 tỷ đồng, GEX -118 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 44 tỷ đồng.

Kiểm định cung cầu, củng cố xu hướng

Sau nhịp rung lắc tới hơn 51 điểm kể từ mốc giá thấp nhất trong phiên ngày hôm qua, VN-Index chứng kiến sự giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán xuyên suốt phiên giao dịch. Đó cũng chính là lý do khiến tình trạng phân hóa diễn biến mạnh mẽ giữa các nhóm cổ phiếu. Lực cầu tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn phải kể đến như bộ ba “quốc doanh” VCB, BID, CTG và “ông lớn” VIC trở thành kim chỉ nam giữ lại sắc xanh cho thị trường chung. Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí và phân bón cũng cho thấy sức hút dòng tiền mạnh mẽ khi PVD đã có thời điểm xuất hiện mức giá trần. Phần còn lại của thị trường chứng kiến sự áp đảo của “phe gấu”, tập trung ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Ngoài ra, biên độ giảm quanh ngưỡng 2,5% của FPT và TCB đưa hai cổ phiếu này lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng tác động giảm lớn nhất tới chỉ số.

VN-Index đóng cửa giữ được sắc xanh, tạo thành phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, dầu khí và phân bón là hai nhóm có trạng thái tích lũy đồng thuận nhất. Mức tăng phổ biến của các cổ phiếu trong nhóm này là 3-5%. PVD của PV Drilling có thời điểm chạm giá trần 24.500 đồng, còn OIL và GAS đều chốt phiên hơn 4% so với tham chiếu.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh. Các cổ phiếu trụ như VCI, VIX, HCM và TCX đều giảm trên 2%. SSI là trường hợp hiếm hoi đồng thuận với chỉ số khi tăng 0,4% vào cuối phiên, lên gần 35.000 đồng.

Cổ phiếu bất động sản bị xả hàng ồ ạt. CII, QCG, VRE, DIG, HDG đều mất hơn 2% so với tham chiếu. Một số mã vốn hóa vừa và lớn như VHM, KDH, NLG giảm 0,5-1,5%. VIC là trụ đỡ cho nhóm bất động sản cũng như toàn thị trường khi tăng 2,7% lên 206.500 đồng

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa mạnh. Trong khi CTG, BID, VCB giữ sắc xanh thì TCB, TPB, ACB, OCB giao dịch dưới tham chiếu suốt phiên.

VN-Index đóng cửa giữ được sắc xanh, tạo thành phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên biên độ tăng điểm không lớn, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay thấp nhất trong hơn 5 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên (-44.8%).

Vì vậy phiên tăng hôm nay không có nhiều động lực thúc đẩy sự bứt phá mạnh của thị trường nên khả năng VN-Index sẽ có nhịp test lại vùng hỗ trợ (1.630 -1.640 điểm) rồi mới quay lại xu hướng tăng điểm.

Vì vậy việc mở vị thế mua mới cần hạn chế việc mua đuổi và ưu tiên chờ nhịp chỉnh của thị trường chung về ngưỡng hỗ trợ để có vị thế mua an toàn hơn. Bên cạnh đó vị thế mua mới thăm dò cần giữ tỷ trọng nhỏ sau đó mới tăng dần khi đã có lợi nhuận.