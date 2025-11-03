Chứng khoán ngày 3/11: Biến động trong biên độ rộng, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/11) sau hai phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần trước, thị trường chứng khoán hôm nay phát tín hiệu hồi phục khi mở cửa. Chỉ số VN-Index giao dịch trong sắc xanh và có lúc tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài lâu bởi áp lực bán dâng lên khiến chỉ số giảm điểm khi đóng cửa.

VN-Index giảm hơn 22 điểm

Tâm lý thận trọng duy trì, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tháng. Áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng khi giá giảm ở rất nhiều mã, nhóm mã khiến chỉ số kết phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -22,65 điểm, về mức 1.617 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 3/11

Trong phiên 3/11, các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm gồm: VIC (+4,00), BVH (+0,64), FPT (+0,43), KDC (+0,20), CRV (+0,14). Các cổ phiếu giảm điểm gồm: TCB (-2,33), VPB (-1,92), STB (-1,30), HPG (-1,11), HDB (-1,11).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 88 mã tăng giá, 43 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 240 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, áp lực bán trào ra thị trường trong thời điểm cuối phiên chiều khiến độ mở nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Bảo hiểm, thực phẩm tiêu dùng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, xây dựng và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -27,72 điểm về mức 1.9857,64 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 23 mã giảm, 3 mã giữ giá và 4 mã tăng giá.

Rất nhiều cổ phiếu giảm kịch biên độ và thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu gia tăng +24,1% so với phiên trước đó, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn -7,1% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.013 triệu cổ phiếu (+19,67%), tương đương giá trị đạt 29.513 tỷ đồng (+6,61%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -6,67 điểm về mức 259,18 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +1,17 điểm lên mức 114,63 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi nhà đầu tư ngoại bán ròng 185 tỷ đồng, song đà bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước đó. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 137 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 249 tỷ đồng. Theo sau, ACB là mã tiếp theo được gom mạnh 118 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và HAH cũng được mua lần lượt 87 và 76 tỷ đồng. Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 284 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và STB cũng bị bán 122 tỷ đồng và 86 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 1 tỷ đồng.

Áp lực bán đè nặng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Diễn biến phiên sáng tương đối tích cực khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ đưa VN-Index trở lại vùng giá xanh, mang đến nhiều niềm hy vọng cho các “chứng sĩ” về phiên chiều đầy hứng khởi đang chờ đón. Thế nhưng càng kỳ vọng bao nhiêu, thị trường lại mang đến nhiều thất vọng bấy nhiêu khi chỉ trong vòng 30 phút cuối phiên, lượng cung mạnh lên cuối phiên cuốn phăng mọi thành quả lấy được chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước đó.

Hàng loạt cổ phiếu có độ nhạy lớn với chỉ số chung giảm kịch sàn phải kể đến như VIX, CTS (chứng khoán) và DXG, HDC, TCH (bất động sản). Tâm lý ảm đạm bao trùm nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng khiến các “nhà băng” chiếm tới 5 trong tổng số 8 mã gây giảm điểm lớn nhất. Ở chiều ngược lại, sức bật tới từ VIC cùng nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm cũng chẳng thể cứu vãn tình thế khi VN-Index đứng trước nguy cơ giảm thủng mốc hỗ trợ mạnh quanh vùng 1.600 – 1.620 điểm.

Xét theo ngành, chứng khoán là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần trong nhóm này chốt phiên dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến dao động 3-5%. VIX dẫn đầu về biên độ giảm khi chạm giá sàn 26.050 đồng và dư bán hơn 13,5 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư cũng bán mạnh cổ phiếu ngân hàng. SSB là cổ phiếu duy nhất giữ sắc xanh, trong khi hầu hết giảm trên 1%. STB đứng đầu về biên độ điều chỉnh giá khi mất 5,8%, xuống 52.300 đồng. HDB, TCB và VPB cùng giảm hơn 3,8%.

VN-Index chào tháng 11 khá tiêu cực khi giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần mới hôm nay. Ảnh: T.L

Nhóm bất động sản cũng bị xả hàng đồng loạt. Nhiều cổ phiếu như DXG, DXS, NLG, CII và HDC giảm hết biên độ. Tuy nhiên, nhóm này vẫn có một số đại diện ngược dòng thị trường. Điển hình là QCG tăng trần lên 14.150 đồng và ghi nhận khối lượng dư mua hơn 600.000 cổ phiếu. Sắc đỏ cũng phủ khắp các nhóm ngành khác như phân bón, dầu khí, hàng không, thép, cảng biển.

VN-Index chào tháng 11 trong bầu khí khá tiêu cực khi giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần mới hôm nay. Áp lực bán đè nặng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có độ nhạy cao với thị trường khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Thanh khoản phiên hôm nay tăng so 8 phiên trước nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-7,1%) so mức bình quân 20 phiên. Phiên giảm hôm nay tiếp tục củng cố cho xu hướng điều chỉnh đã hình thành trước đó và đang hướng về vùng hỗ trợ 1.560 điểm.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế việc bắt đáy ở thời điểm này, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm mới bắt đầu mở thêm vị thế mua mới./.