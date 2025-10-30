Chứng khoán ngày 30/10: Điều chỉnh sau hai phiên tăng, VN-Index lùi về dưới 1.670 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/10) sau hai phiên hồi phục, áp lực bán gia tăng đã khiến thị trường giảm điểm. Thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang trở lại.

VN-Index giảm hơn 16 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay phục hồi trong phiên sáng nay với thanh khoản ở mức thấp, mức độ phân hóa cao. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn trong phiên chiều về vùng 1.660 điểm và hồi phục nhẹ trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -16,26 điểm, về mức 1.669,57 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 30/10

Trong phiên 30/10, các cổ phiếu tăng điểm gồm: FPT (+0,39), KDH (+0,39), HVN (+0,36), TCX (+0,24), GVR (+0,23)...; các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-6,74), LPB (-1,25), VPB (-1,15), TCB (-1,11), MBB (-0,72)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 148 mã tăng giá, 487 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 175 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin, bảo hiểm có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -24,58 điểm về mức 1.925,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 20 mã giảm, 1 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Thị trường phân hóa, thanh khoản cải thiện tốt ở các mã có kết quả kinh doanh tích cực. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 22.636 tỷ đồng, giảm -3,67% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.848 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -1,08 điểm về mức 266,96 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,78 điểm lên mức 113,42 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi nhà đầu tư ngoại bán ròng với giá trị 1.210 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.152 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 195 tỷ đồng. Theo sau, HAH là mã tiếp theo được gom mạnh 88 tỷ đồng. Ngoài ra, GMD và KDH cũng được mua lần lượt 83 và 64 tỷ đồng. Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 385 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu GEX và MBB cũng bị bán 180 tỷ đồng và 169 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng.

Trạng thái rung lắc trong ngắn hạn có thể tiếp diễn

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên ngay sau đó, chỉ số bị kéo về dưới tham chiếu, lần lượt đánh mất các mốc 1.680 rồi 1.670 điểm. VN-Index chịu tác động tiêu cực chủ yếu bởi nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 khi có tới 20 mã giảm điểm. Ảnh hưởng lớn nhất là VIC khi cổ phiếu của Vingroup giảm 3,7%. Bên cạnh đó, VPB giảm -2,18%. TCB giảm -1,92%. TPB giảm -5,51%...

Xét về nhóm ngành, toàn nhóm ngân hàng phiên này chỉ còn sót lại 5/27 mã xanh. Nhóm bluechips chỉ có hai đại diện SHB và BID tăng yếu. Trong khi đó, 11 mã khác giảm trên 1%.

Nhóm chứng khoán hàng loạt mã giảm sâu: VIX (-6,98%), SHS (-3,75%), ORS (-3,48%), VND (-2,44%), VFS (-2,37%), SSI (-2,11%), VCI (-2%) và HCM (-1,88%)... Chỉ lác đác vài mã giữ được sắc xanh như: DSC (0,31%), TCX (1%), FTS (1,73%) và BVS (1,8%)...

Nhóm bất động sản trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay với DRH, KHG, LDG đồng loạt tăng trần, theo sau là KDH (+4,22%), TDH (+4%), NLG (+3,8%), VEF (+3,21%) và NVL (+1,85%)… Ngược lại có VIC và VRE giảm gần 4%, TCH (-0,45%), TAL (-0,31%), SJS (-0,32%) hay AGG (-0,91%).

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc trong ngắn hạn. Ảnh: T.L

Ngắn hạn, chỉ số VN-Index vẫn tích lũy và phân hóa với chất lượng thị trường cải thiện dựa trên kết quả kinh doanh quý III/2025 công bố tích cực. Thị trường phân hóa theo áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao... Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã cơ bản tốt, có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng giá tháng 4, 5/2025, thời điểm giảm mạnh do áp thuế và kết quả kinh doanh tích cực.

Các chuyên gia cho rằng, VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc trong ngắn hạn và không loại trừ khả năng chỉ số sẽ kiểm định trở lại vùng cận dưới của nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025. Không khuyến nghị gia tăng ở vùng giá kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm; tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III/2025 tăng trưởng tốt./.