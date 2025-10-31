Chứng khoán ngày 31/10: Áp lực từ cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index giảm điểm phiên cuối tháng 10

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (31/10) khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ khi VN-Index giảm gần 30 điểm, chịu áp lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. Dù thanh khoản có cải thiện, áp lực bán cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

VN-Index giảm gần 30 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch cuối tháng 10 kém tích cực khi áp lực bán mạnh dâng cao về cuối phiên. Phiên này cũng là ngày hoàn thành cơ cấu danh mục của các ETF tham chiếu chỉ số VNDiamond, VNFinlead và VNFinSelect, danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -29,92 điểm, về mức 1.639,65 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 31/10

Trong phiên 31/10, các cổ phiếu tăng điểm gồm: FPT (+1,17), GAS (+3,18), GVR (+2,47), VNM (+0,88), MSN (+0,38)...; các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-4,62), VIC (-6,42), TCB (-1,68), VPB (-1,71), BID (- 1,32).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 127 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 190 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành ô tô và phụ tùng, du lịch và giải trí… Ở chiều ngược lại, ngành hóa chất, tiện ích, ý tế… ghi nhận phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -39,82 điểm về mức 1.885,36 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 21 mã giảm, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 24.734 tỷ đồng, tăng 9,27% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 27.683 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -1,11 điểm về mức 265,85 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,04 điểm lên mức 113,46 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm đà bán ròng với giá trị bán ròng 510 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 445 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu chứng khoán VIX được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị hơn trăm tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu MWG, KDH, FPT và GMD nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 62 - 93 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại bộ đôi cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM với tổng giá trị 419 tỷ đồng. Theo sau, 2 mã ngân hàng là CTG và MBB cũng bị bán ròng mạnh với giá trị 116 - 124 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu HPG cũng bị khối ngoại bán ròng 108 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 55 tỷ đồng.

Nhiều bluechips giảm mạnh

VN-Index tiếp tục mở cửa trong sắc xanh, nhưng sau đó, chỉ số giao dịch trong sắc đỏ hoàn toàn tới khi hết phiên. Ở nửa đầu buổi sáng, số lượng cổ phiếu tăng và giảm giữ ở mức cân bằng. Nhưng tương tự hôm qua, từ sau 14 giờ, áp lực bán tiếp tục dâng cao, đẩy chỉ số đại diện sàn HoSE xuống những vùng giá thấp hơn.

Các trụ lớn "nhóm Vin" vẫn ảnh hưởng lớn tới thị trường, bên cạnh đó, rất nhiều bluechips khác cũng giảm mạnh. VIC giảm 6,42%, VHM giảm 4,62% chỉ lấy đi khoảng 11 điểm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, VCB cũng giảm 1,65%, BID giảm 1,32%, TCB giảm 1,68%, VPB giảm 1,71%, MBB giảm 1,46%. Duy nhất FPT tăng 1,17%, tạo lực kéo không đáng kể. Áp lực giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu bluechips hôm nay có ảnh hưởng từ đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF bám theo chỉ số VN30 và VNFINlLED.

VN-Index kết thúc tháng 10/2025 ở mức 1.639,65 điểm, giảm -1,33% so với tháng 9. Ảnh: T.L

Nhóm ngân hàng giao dịch kém tích cực khi phần lớn cổ phiếu đồng loạt giảm giá, tạo áp lực lớn lên thị trường. Các mã vốn hóa lớn như VCB -1,65%, CTG -0,41%, BID -1,32%, TCB -1,68% và VPB -1,71% đều lùi bước. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng tư nhân giảm sâu với OCB -4,85%, HDB -4,19%, TPB -2,92%, MSB -2,43%, STB -2,46%... Chỉ có ACB +1,59% là điểm sáng hiếm hoi, trở thành mã ngân hàng duy nhất giữ được sắc xanh.

Nhóm chứng khoán tiếp tục ảm đạm khi sắc đỏ bao phủ phần lớn cổ phiếu. Các mã đầu ngành giảm sâu gồm VIX -4,44%, SSI -1,58%, HCM -1,06%, MBS -0,34%, SHS -0,43%, FPTS -0,99%, VDS -1,31% và ORS -4,26%, tạo áp lực lên chỉ số ngành.

Phiên hôm nay, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi đồng loạt tăng giá giữa bối cảnh thị trường chung giảm mạnh. Dẫn đầu đà tăng là PVD của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí khi tăng trần lên 21.650 đồng/cổ phiếu, với hơn 10 triệu đơn vị được giao dịch và dư mua trần hàng triệu cổ phiếu. Ngoài ra, các mã lớn khác trong ngành như PVS +1,55%, OIL +1,89%, PVT +0,86% và BSR +0,3% cũng duy trì sắc xanh.

VN-Index có phiên giao dịch khá ảm đạm trong ngày cuối tuần hôm nay. Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên trước thời điểm các quỹ cơ cấu danh mục trong phiên ATC. Đóng cửa giảm điểm khá, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy áp lực bán chưa lớn. Hôm nay cũng là ngày giao dịch cuối tháng với sắc đỏ chiếm ưu thế trong tháng 10 vừa qua. Xu hướng chốt lời gia tăng mạnh sau khi VN-Index tiếp cận mốc tâm lý 1.800 khiến VN-Index sụt giảm (-1,33%) trong tháng 10, hình thành xu hướng điều chỉnh khi có 2 tháng giảm điểm liên tiếp.

Thị trường vẫn đang nhiều rủi ro và chưa rõ xu hướng ngắn hạn khi biên độ dao động lớn và thanh khoản sụt giảm. Điểm tích cực là vùng 1.620 - 1.625 đang đóng vai trò hỗ trợ khá cứng của thị trường từ tháng 8 đến nay. Trong những phiên tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chắc chắn hơn.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường phân hóa trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.