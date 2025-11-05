Ngành Nông nghiệp và Môi trường: Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng

(TBTCO) - Từ các các phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn ngành vượt qua khó khăn, duy trì được tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tại cuộc họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 5/11, ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thông tin về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và phương hướng 2025-2030.

Thi đua trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy tái cơ cấu ngành

Theo ông Nguyễn Xuân Ân, trong 5 năm qua, Bộ đã bám sát các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, kịp thời cụ thể hóa bằng kế hoạch, hướng dẫn triển khai trong toàn ngành; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua lớn được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Song song đó, các phong trào thi đua chuyên đề trong từng lĩnh vực được đẩy mạnh: xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn mới nâng cao; áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, truy xuất nguồn gốc); bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; phòng chống thiên tai, xây dựng công trình thủy lợi trọng điểm; giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường… Qua đó, thi đua trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Ân phát biểu tại họp báo.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; từng bước hình thành và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng số trong toàn ngành.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời, công khai, dân chủ, chú trọng người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng khó khăn. Công tác tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến được đẩy mạnh qua các chuyên trang, chuyên mục, hội nghị biểu dương...; nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường… được lan tỏa trong toàn ngành và địa phương.

Trong 5 năm (2020-2025), tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành bình quân đạt 3,12%/năm đạt mục tiêu Đại hội XIII cũng như Kế hoạch 5 năm đề ra (2,6 - 3,0%/năm); giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng bình quân 3,52%/năm. Tăng trưởng của nông nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu chung của cả nước là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm hàng triệu việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 53 tỷ USD, do đó mục tiêu năm 2024 được Chính phủ giao là 55-57 tỷ USD. Năm 2024 ghi dấu ấn đặc biệt đối với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, với kim ngạch kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng hai thập kỷ qua. Các mặt hàng nông sản chính như gạo, cà phê, rau quả, gỗ, hạt điều, thủy sản đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng…, góp phần quan trọng giảm nhập siêu của cả nước. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản liên tục lập kỷ lục với 11 mặt hàng trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng trên 3 tỷ USD...

Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh, giai đoạn 2020-2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng: 15 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 65 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 04 Huân chương Độc lập; 379 Huân chương Lao động các hạng; 606 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng: 525 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 471 Cờ thi đua Bộ, 7.038 Bằng khen Bộ trưởng và 7.867 Kỷ niệm chương.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua lần thứ I được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân là các gương điển hình tiên tiến thuộc bộ, ngành đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bước vào kỷ nguyên mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường; đẩy mạnh thi đua yêu nước gắn với thực hiện mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hội nhập, có sức cạnh tranh cao; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng;

Ngành Nông nghiệp và Môi trường: Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng. Ảnh minh họa

Phát triển nông thôn hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu;

Công tác thi đua, khen thưởng sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chú trọng phong trào thi đua ở cơ sở; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời, tạo động lực thúc đẩy toàn ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới;

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước tiên, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời cụ thể hóa vào điều kiện, đặc thù của ngành như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...;

Nâng cao chất lượng hoạt động của các khối, cụm thi đua, tăng cường phối hợp giữa Bộ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để huy động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng nông dân và cộng đồng trong thực hiện phong trào thi đua.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là nông dân, doanh nghiệp và cán bộ cơ sở có nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành./.