Nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

(TBTCO) - Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu.

Đó là thông tin tại họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 5/11. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường chủ trì họp báo.

Tại cuộc họp, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Theo ông Lê Trọng Đảm, đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, phát triển và cống hiến của toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp của ngành; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển đổi xanh, tăng trưởng bền vững, hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12/2025, với nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Trong đó, trọng tâm là Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu - bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo bộ, khách quốc tế và các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại cuộc họp.

Bên cạnh đó là Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, được tổ chức tại sảnh tầng 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành qua các thời kỳ, các thành tựu khoa học - công nghệ, mô hình sản xuất tiêu biểu, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề lớn, thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển xanh của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động còn có nhiều chương trình giàu ý nghĩa, như:

Chương trình Gala Dinner chào mừng (tối 11/11/2025) tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (số 10 Tôn Thất Thuyết) tạo không gian giao lưu, gặp gỡ đầm ấm, tình cảm giữa các thế hệ cán bộ, đại biểu.

Chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Bộ Canh nông- tỉnh Tuyên Quang, gắn với các hoạt động tri ân, tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách.

Lễ gắn biển công trình chào mừng tại Trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng), thể hiện tinh thần thi đua, lao động sáng tạo vì sự phát triển chung của đất nước.

Song song với các hoạt động chính trị - xã hội, công tác tuyên truyền và truyền thông được Bộ chỉ đạo đẩy mạnh trên các phương tiện báo chí, truyền hình và nền tảng số, nhằm lan tỏa giá trị truyền thống, thành tựu và định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Các sản phẩm truyền thông nổi bật gồm:

Phim tài liệu “80 năm Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam - VTV thực hiện;

Kỷ yếu và Không gian Trưng bày ảnh, sách, báo kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và số báo đặc biệt do Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát hành;

Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI - năm 2025, với chủ đề “Nông nghiệp và môi trường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”, nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu phản ánh quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh, mà còn là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới - hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường bền vững"- ông Đảm nhấn mạnh.