Chứng khoán phái sinh 5/11: Sắc đỏ chiếm ưu thế, giao dịch giảm mạnh gần 22%

(TBTCO) - Tổng khối lượng hợp đồng tương lai giảm tới 21,7% so với phiên trước. Các nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1M (41I1FB000) kết phiên giảm 12 điểm (-0,63%) về 1.886 điểm, chuyển từ mức chênh lệch dương sang âm 0,47 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index. Hợp đồng VN30F1M tiếp tục tích lũy yếu dưới vùng kháng cự 1.900 điểm.

Tại các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN30F2603 và VN30F2606, giá hợp đồng phái sinh giảm nhẹ hơn mức giảm 0,59% của VN30-Index. Qua đó, chênh lệch âm được thu hẹp, dao động từ -2,37 đến -6,47 điểm. Tâm lý phòng thủ tăng lên của nhà đầu tư sau chuỗi biến động mạnh.

Thanh khoản thị trường phái sinh sụt giảm mạnh. Tổng khối lượng hợp đồng giảm 21,7% so với phiên trước. Dù vậy, khối lượng mở (OI) toàn thị trường đạt 41.423 hợp đồng, cho thấy các vị thế nắm giữ vẫn được duy trì và gia tăng nhẹ. Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường cơ sở trong bối cảnh diễn biến trên thị trường chứng khoán không quá rõ ràng.

Giao dịch hợp đồng phái sinh giảm mạnh trong phiên 5/11

Mở cửa phiên 5/11, VN30-Index giao dịch trong sắc xanh, tăng gần 10 điểm, nhưng nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu do áp lực bán lan rộng. Áp lực từ bán lẻ, chứng khoán, thép khiến chỉ số không thể hồi phục trong cả phiên sáng dù một số trụ cột tăng điểm như cổ phiếu ngân hàng (CTG, LPB) và Vingroup (VIC). Sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành trong khi các chỉ số chung giao dịch lình xình. Kết phiên, VN30 giảm 11,24 điểm (-0,59%) xuống 1.886,47 điểm. Thanh khoản đạt 10.944 tỷ đồng, chỉ chiếm 50% tổng giao dịch HOSE. Giao dịch giảm phản ánh dòng tiền đang thận trọng, chờ đợi cân bằng sau nhịp giảm trước đó.