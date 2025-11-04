Chứng khoán phái sinh ngày 4/11: VN30-Index đảo chiều tăng, nhà đầu tư tăng mở vị thế

(TBTCO) - Chuỗi giảm sâu 3 phiên liên tục đã dừng lại nhờ sự hồi phục mạnh của loạt cổ phiếu trụ cột như VIC, VPB, TCB, CTG, MBB... Chứng khoán phái sinh cũng sôi động trở lại với loạt vị thế mới được mở thêm.

Thị trường có một phiên hồi phục mạnh mẽ sau chuỗi ngày giao dịch ảm đạm. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá các hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 11/2025 đều đồng loạt tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở, giúp duy trì trạng thái chênh lệch dương.

Hợp đồng VN30F2511 (mã VN411FB0002) tăng hơn 2%, hơn 365.000 hợp đồng khớp lệnh trong phiên giao dịch. Dòng tiền đầu cơ quay trở lại rõ nét. Tương tự, đối với chỉ số VN100-Index, giá hợp đồng tương lai cũng tăng vượt chỉ số cơ sở.

Tại các kỳ hạn xa hơn, hợp đồng tương lai cũng đồng loạt tăng với mức tăng quanh 1,3-1,9%. Riêng hợp đồng tương lai chỉ số VN100-Index đáo hạn vào tháng 3 và tháng 6/2026 cũng tăng mạnh, chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể.

Khối lượng mở (OI) tăng gần 17% lên 41.423 hợp đồng riêng với hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng phiên 4/11

Sắc xanh đồng loạt xuất hiện tại các hợp đồng nhờ diễn biến tích cực trên thị trường cơ sở. VN30-Index mở cửa tăng hơn 15 điểm chỉ sau ít phút đầu phiên, với lực cầu nổi bật tại nhóm ngân hàng (MBB, VPB) và Vingroup (VIC, VRE). Dù giữa phiên áp lực chốt lời ngắn hạn khiến chỉ số có lúc thu hẹp đà tăng, nhưng sang phiên chiều, dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ, giúp chỉ số VN30-Index kết phiên tại 1.897,71 điểm, tăng 40,07 điểm (+2,16%) so với hôm qua.

Giá trị giao dịch trong nhóm VN30 đạt khoảng 17.732 tỷ đồng, tăng so với phiên trước, phản ánh giao dịch sôi động hơn khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt. Phiên 04/11 đánh dấu sự trở lại của lực cầu chủ động, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cùng với thanh khoản tăng nhẹ, thị trường phái sinh sôi động hơn cũng cho thấy kỳ vọng tích cực đang dần lan tỏa trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.