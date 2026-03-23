Chứng khoán phái sinh ngày 23/3: Sắc đỏ bao trùm, hợp đồng tương lai VN100 vẫn giữ chênh lệch dương

(TBTCO) - Trong phiên giao dịch hôm nay (23/3), sắc đỏ bao trùm trên thị trường chứng khoán phái sinh lẫn thị trường cơ sở; hợp đồng tương lai VN100 vẫn nhỉnh hơn chỉ số cơ sở dù giảm khá mạnh.

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh. VN30-Index mở cửa giảm sâu và nhanh chóng đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.750 điểm. Áp lực bán lan tỏa trên diện rộng ở các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản khiến chỉ số có thời điểm giảm gần 50 điểm trong phiên sáng. Dù lực cầu có xuất hiện rải rác ở một số cổ phiếu, nhưng không đủ để đảo chiều xu hướng.

Kết phiên, chỉ có 3 cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, gồm LPB, SAB và VNM. VN30 giảm mạnh 56,94 điểm, tương đương mức giảm 3,17%, xuống 1.741,05 điểm. Thanh khoản thị trường nhích tăng nhẹ, phản ánh hoạt động giao dịch vẫn duy trì, nhưng tâm lý nhà đầu tư ở trạng thái thận trọng cao. Tương tự, sắc đỏ bao trùm rổ chỉ số VN100-Index và VN-Index. VN100-Index giảm tới 3,58%, về mức 1.664,96 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 kỳ hạn gần nhất đáo hạn vào tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.740,0 điểm. Giá hợp đồng tương lai này giảm 3,44% và mở rộng chênh lệch âm lên -1,05 điểm so với VN30. Đáng chú ý, các kỳ hạn xa hơn thậm chí giảm sâu hơn, qua đó nới rộng chênh lệch âm lên tới -10,95 điểm đối với hợp đồng đáo hạn vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, với các hợp đồng tương lai VN100, chênh lệch dương vẫn duy trì.

Sắc đỏ cũng bao trùm trên thị trường chứng khoán phái sinh

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng nhẹ 1,2% so với phiên trước. Hoạt động giao dịch vẫn khá sôi động trong bối cảnh biến động mạnh. Đồng thời, khối lượng mở (OI) gia tăng lên với 32.731 hợp đồng được nắm giữ qua đêm ở kỳ hạn chính. Dòng tiền đang tiếp tục mở mới vị thế, chủ yếu nghiêng về các chiến lược phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ theo xu hướng giảm.

Những diễn biến trên cho thấy, thị trường chứng khoán phái sinh đang phản ánh tâm lý thận trọng và kém lạc quan trong ngắn hạn tương tự thị trường cơ sở. Chênh lệch âm mở rộng ở VN30 trong khi VN100 giữ được trạng thái dương dù chênh lệch đã thu hẹp. Dòng tiền vẫn tham gia tích cực, nhưng mang tính phòng thủ nhiều hơn, cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh xu hướng suy giảm vẫn chiếm ưu thế.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader đang kém lạc quan ngắn hạn và ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường phái sinh khi VN30 suy giảm./.