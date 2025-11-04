Doanh nghiệp tích cực cơ cấu nợ khi giá trị mua lại trái phiếu tăng gần 50%

(TBTCO) - Với hơn 15.000 tỷ đồng được phát hành trong tuần, cùng gần 1.800 tỷ đồng trái phiếu được mua lại, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự vận hành cân bằng giữa nhu cầu huy động và tái cơ cấu vốn.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 27 – 31/10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định, cho thấy nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp vẫn ở mức cao trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cuối năm.

Trong tuần, có 11 đợt phát hành được thực hiện với tổng giá trị 15.152 tỷ đồng, nâng tổng giá trị phát hành lũy kế từ đầu năm 2025 lên 481.944 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng đạt 50.583 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng giá trị. Phát hành riêng lẻ chiếm ưu thế với 380 đợt, tương ứng 431.361 tỷ đồng, chiếm 89,5% tổng quy mô.

Nguồn: VBMA.

Song song với hoạt động phát hành, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và giảm áp lực đáo hạn. Trong tuần, giá trị mua lại đạt 1.796 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đã lên tới 247.053 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng vẫn là lực lượng chủ đạo trong hoạt động này, chiếm khoảng 66,7% tổng giá trị mua lại – tương đương gần 164.855 tỷ đồng.

Theo thống kê của VBMA, trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 32.718 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.726 tỷ đồng, tương đương 38,9% tổng giá trị đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 8.090 tỷ đồng, chiếm 24,7%. Cơ cấu này cho thấy áp lực tái cơ cấu nợ vẫn tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực vốn có quy mô phát hành lớn và chu kỳ huy động vốn ngắn.

Về giao dịch trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân ngày đạt 4.148 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với tuần trước. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1.112 nghìn tỷ đồng./.