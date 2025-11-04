Một doanh nghiệp VN30 mang về lợi nhuận vượt 1.800 tỷ đồng/quý

(TBTCO) - Sau 5 năm kiên định xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) chính thức ghi dấu bước ngoặt lợi nhuận.

5 thương hiệu mạnh của Masan

Kết thúc quý III/2025, Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.866 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 1.800 tỷ đồng/quý kể từ quý I/2022. Lũy kế 9 tháng, Masan đạt 4.468 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm, phản ánh hiệu quả vận hành vượt trội của toàn hệ sinh thái.

Hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ phát huy sức mạnh cộng hưởng

Kết quả ấn tượng của Masan đến từ sự phục hồi đồng bộ của các công ty thành viên, thể hiện rõ sức mạnh của mô hình Tiêu dùng - Bán lẻ - Công nghệ. Trong đó, WinCommerce (WCM), đầu tàu trong tiến trình hiện đại hóa bán lẻ, ghi nhận doanh thu 10.544 tỷ đồng (+22,6%) và lợi nhuận ròng 175 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ.

Với 464 cửa hàng mới mở ròng, WCM đã vượt mục tiêu cơ sở và duy trì biên lợi nhuận sau thuế 1,7%, khẳng định vị thế nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam.

Tại mảng hàng tiêu dùng nhanh FMCG, Masan Consumer (mã ck: MCH) phục hồi tích cực nhờ triển khai mô hình “Phân phối trực tiếp”, giúp độ phủ tăng lên hơn 345.000 điểm bán và năng suất đội ngũ bán hàng cải thiện 50%; doanh thu kênh hiện đại tăng 12,5%, trong khi xuất khẩu tăng 14,8%, phản ánh đà tăng trưởng bền vững.

Masan MEATLife (MML) duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh với doanh thu 2.384 tỷ đồng (+23,2%) và lợi nhuận 101 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ; trong đó, mảng thịt chế biến giá trị gia tăng chiếm 33% doanh thu danh mục, tiếp tục củng cố biên lợi nhuận.

Ở mảng F&B, Phúc Long Heritage (PLH) đạt doanh thu 516 tỷ đồng (+21,2%) và lợi nhuận 55 tỷ đồng (+2,1 lần), với biên ròng 10,8%, nhờ chiến dịch tái định vị thương hiệu “Ủ Vị Tâm Giao” cùng việc mở rộng mạnh kênh giao hàng. Đây là mức doanh thu kỷ lục của chuỗi trà và café này kể từ khi hợp nhất vào Masan năm 2022.

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (mã ck: MSR) ghi nhận quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận dương, được hỗ trợ bởi giá hàng hóa chiến lược như APT và bismuth tăng cao trên thị trường quốc tế. Nhờ hiệu quả cộng hưởng giữa các trụ cột kinh doanh, lợi nhuận hoạt động mảng tiêu dùng – bán lẻ tăng 6,2%, trong đó WCM, MML và PLH là các đầu tàu đóng góp chính, minh chứng cho năng lực vận hành hiệu quả và sức bật của Masan sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Kết quả quý III/2025 là minh chứng rõ nét cho cam kết mà Masan đã đưa ra tại Đại hội đồng Cổ đông 2025: “Tăng trưởng và lợi nhuận có thể song hành khi chiến lược được xây dựng trên nền tảng hiệu quả và đổi mới”, ông Danny Le - Tổng Giám đốc tập đoàn Masan, từng khẳng định.

Nếu giai đoạn 2020–2024 được xem là chặng đường “Xây nền tảng”, hoàn tất tái cấu trúc, tích hợp hệ sinh thái và mở rộng mạng lưới bán lẻ, thì năm 2025 đánh dấu “Giai đoạn 2 - chuyển đổi số và tăng trưởng có lợi nhuận”.

Nền kinh tế Việt Nam đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ rệt, đặc biệt trong quý 4/2025

Sức mua nội địa phục hồi - Động lực vĩ mô thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận

Theo S&P Global, PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 10/2025 đạt 54,5 điểm, tăng mạnh so với 50,4 điểm tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Điều này cho thấy sản lượng, đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng nhanh, mở ra triển vọng tích cực cho chuỗi cung ứng và tiêu dùng nội địa. “Ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu quý IV ấn tượng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của cầu nội địa và quốc tế”, S&P Global đánh giá về chỉ số PMI mới nhất của Việt Nam.

Song song đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2025 tăng hơn 9% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua trong nước tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cũng đã gia hạn chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2026, giúp người dân giảm áp lực chi tiêu và doanh nghiệp có thêm dư địa giữ giá bán cạnh tranh.

Đây là “cú hích” quan trọng thúc đẩy tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là hàng FMCG và bán lẻ hiện đại, những lĩnh vực mà Masan đang có vị thế dẫn đầu.

Trong bối cảnh đó, mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên Đán 2026 được dự báo sôi động, là đòn bẩy để Masan tăng tốc doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong quý cuối cùng của năm nay.

Triển vọng kinh doanh vững chắc giúp cổ phiếu MSN tiếp tục được các công ty chứng khoán lớn định giá tích cực: BVSC (Bảo Việt Securities) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 106.000 đồng/cp, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại, phản ánh kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh và dòng tiền ổn định.

Bên cạnh đó, VDSC (Rồng Việt) dự báo LNST năm 2025 lên 4.800 - 6.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 14 - 52% so với năm 2024. Dù vậy, các công ty phân tích cũng lưu ý cạnh tranh trong ngành bán lẻ và chi phí nguyên liệu có thể tạo áp lực ngắn hạn, đòi hỏi Masan tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính và tối ưu chuỗi cung ứng.

Về tài chính, Masan tiếp tục giảm đòn bẩy với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA chỉ còn 2,8x, dòng tiền tự do (FCF) tăng gần 9% so với cuối 2024, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng kế tiếp.