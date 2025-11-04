Gilimex báo lỗ quý III hơn 32 tỷ đồng, biên lợi nhuận giảm mạnh dù doanh thu tăng

(TBTCO) - Gilimex ghi nhận doanh thu quý III tăng 30% so với cùng kỳ, song lợi nhuận vẫn âm do chi phí sản xuất và vận hành tăng cao. Doanh nghiệp cho biết đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động và mở rộng lĩnh vực sản xuất mới nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã Ck: GIL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả lỗ ròng hơn 32 tỷ đồng, nâng tổng lỗ 9 tháng lên 102,55 tỷ đồng – mức thua lỗ sâu nhất kể từ khi thành lập. Bức tranh kinh doanh tiếp tục cho thấy nhiều khó khăn khi doanh thu tăng nhưng lợi nhuận suy giảm mạnh, phản ánh áp lực lớn từ chi phí và hiệu quả hoạt động giảm sút rõ rệt.

Cụ thể, trong kỳ quý III, doanh thu của Gilimex đạt 198,15 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 20,4% xuống còn 8,6%, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 17,08 tỷ đồng. Cùng thời điểm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên 47,26 tỷ đồng, chi phí tài chính ở mức 7,33 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí.

Kết quả kinh doanh quý III của Gilimex.

Theo giải trình, công ty cho biết nguyên nhân chính là do chi phí vận hành mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh khi đẩy nhanh tiến độ hạ tầng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp. Song song đó, doanh nghiệp đang tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng sản xuất thú nhồi bông, khiến chi phí tăng cao trong ngắn hạn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 453,1 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, trong khi lỗ sau thuế 102,55 tỷ đồng – đảo chiều hoàn toàn so với khoản lãi 12,31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, khả năng hoàn thành mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận 150 tỷ đồng trong năm 2025 còn nhiều khó khăn.

Bức tranh tài chính cũng bộc lộ nhiều áp lực. Dòng tiền kinh doanh âm 481,3 tỷ đồng - gấp hơn 5 lần so với đầu năm, trong khi dòng tiền đầu tư âm 192,5 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính dương 567,7 tỷ đồng chủ yếu đến từ tăng vay nợ, khiến tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn tăng 169% lên 925,1 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu từ 13,4% lên 37,9%. Tổng tài sản đến cuối quý III đạt 3.630,5 tỷ đồng, tăng 11,3%, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất - gần 1.900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các dự án khu công nghiệp.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu GIL giảm hai phiên liên tiếp sau khi công bố kết quả kinh doanh, hiện giao dịch quanh mức 15.150 đồng/cổ phiếu, mất khoảng 20% giá trị trong 3 tháng gần đây và giảm hơn 70% so với đỉnh năm 2022. Gilimex bắt đầu rơi vào giai đoạn khó khăn kể từ sau khi phát sinh tranh chấp với Amazon cuối năm 2022. Các quý gần đây, doanh thu chỉ còn quanh 100 – 300 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với thời kỳ tăng trưởng mạnh trước đó.