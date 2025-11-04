(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và triển khai gói tín dụng ưu đãi để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 9651/NHNN-TD ngày 4/11/2025 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả các cơn bão, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi vay đến 2%, cơ cấu nợ hỗ trợ khách hàng sau bão lũ. Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 10, 11, 12 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục lại hoạt động để phục vụ khách hàng và người dân trên địa bàn.

"Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng" - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

Theo đó, các tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025 nêu trên.

Phối hợp các sở, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý./.