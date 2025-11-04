Than Vàng Danh phục hồi lợi nhuận trong quý III/2025

(TBTCO) - Quý III/2025, Than Vàng Danh ghi nhận doanh thu hơn 1.303 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 14 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lợi nhuận âm 57 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) vừa công bố Báo cáo Tài chính (BCTC) Quý III/2025, cho thấy một bức tranh kinh doanh phục hồi. Báo cáo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 14,16 tỷ đồng, một bước tiến vượt bậc so với khoản lỗ 57,34 tỷ đồng của quý III/2024.

Trong văn bản giải trình, công ty cho biết sự chuyển biến này đến từ hai yếu tố chính: doanh thu tăng và giá vốn giảm. Cụ thể, doanh thu thuần quý III/2025 đạt 1.303,3 tỷ đồng, tăng 5,9% (tương đương 72,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt tạo ra đột phá về lợi nhuận không nằm ở doanh thu, mà ở khả năng quản lý giá vốn. Giá vốn hàng bán trong quý III đã giảm nhẹ 0,9% (tương đương 12,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ, bất chấp việc doanh thu tăng lên.

Việc doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm đã tạo ra một "hiệu ứng đòn bẩy kép", giúp lợi nhuận gộp chuyển từ âm 11,39 tỷ đồng (quý III/2024) sang dương 73,35 tỷ đồng (quý III/2025).

Điều này cho thấy nỗ lực "thắt lưng buộc bụng", thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành tiết kiệm chi phí mà công ty đề cập đã mang lại hiệu quả thực chất, ít nhất là trong quý này.

Kết quả kinh doanh trong quý III/2025 của Than Vàng Danh

Tuy nhiên, bức tranh lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 lại cho thấy một kịch bản trái ngược. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 của TVD chỉ đạt 4.626,8 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 3,1% so với con số 4.773,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

Sự phục hồi doanh thu 5,9% trong quý III là một tín hiệu tích cực, nhưng nó chưa đủ mạnh để bù đắp cho sự sụt giảm trong nửa đầu năm và chưa thể khẳng định một xu hướng tăng trưởng bền vững. Thực tế 9 tháng cho thấy công ty vẫn đang kinh doanh với quy mô doanh số thấp hơn năm trước.

Điều này cũng đồng nghĩa, thành quả lợi nhuận 9 tháng (lãi sau thuế 50,77 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ) gần như đến hoàn toàn từ việc cắt giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận, chứ không phải từ sự mở rộng thị trường hay tăng trưởng về quy mô bán hàng.

Có thể thấy, quý III/2025 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Than Vàng Danh về mặt lợi nhuận, chủ yếu nhờ vào các biện pháp quản lý giá vốn và tiết kiệm chi phí hiệu quả. Thành quả này giúp công ty báo lãi 9 tháng tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu của quý III chưa thể đảo ngược xu hướng sụt giảm doanh thu của cả 9 tháng.

Trong cuối quý I/2025, TVD chứng kiến sự thay đổi trong ban lãnh đạo khi ông Hồ Quốc được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TVD ghi nhận đạt hơn 2.559 tỷ đồng, với hàng tồn kho hơn 724 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chỉ hơn 195 tỷ đồng vào đầu kỳ, phản ánh tình hình tiêu thụ than gặp khó khăn trong năm nay.

Mặt khác, công ty cũng ghi nhận hơn 1.929 tỷ đồng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vượt 630 tỷ đồng. Với vốn điều lệ trên 449 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu hơn 66,8% cổ phần. Hiện tại, hơn 44,9 triệu cổ phiếu TVD đang được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX. Mới đây, cổ phiếu TVD có giá khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu./.