Than Cao Sơn - TKV lỗ sau thuế hơn 4,9 tỷ đồng trong quý III/2025

(TBTCO) - Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 4,9 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do mưa kéo dài làm gián đoạn sản xuất, trong khi chi phí khai thác và vận hành tăng cao.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (mã Ck: CST) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy lợi nhuận sau thuế âm hơn 4,9 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 42,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Theo công văn giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kết quả này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Than Cao Sơn trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp và hiệu quả sản xuất giảm.

Trong quý III, hoạt động khai thác của doanh nghiệp bị gián đoạn do mưa lớn kéo dài. Một số khu vực khai thác bị ảnh hưởng nghiêm trọng của các cơn bão WIPHA, RAGASA, BUALOI. Điều này làm giảm năng suất thiết bị, tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng và khấu hao, khiến chi phí sản xuất bình quân trên mỗi tấn than tăng cao.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2025 của than Cao Sơn

Chi phí tài chính của công ty trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng hơn 50% so với cùng kỳ, trong đó lãi vay chiếm gần 24 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng do biến động giá nhiên liệu, vật tư và lương nhân công. Trong khi đó, giá bán than không có nhiều điều chỉnh, khiến lợi nhuận ròng bị bào mòn.

Ngoài ra, nguyên nhân còn đến từ việc tăng chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị trong điều kiện khai thác phức tạp. Việc đảm bảo an toàn lao động và môi trường trong mùa mưa cũng khiến chi phí phụ trợ tăng thêm đáng kể.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Than Cao Sơn đạt hơn 7.278 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 1.500 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn hơn 5.700 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 3.759 tỷ đồng, chiếm hơn 51% tổng nguồn vốn. Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 1.322 tỷ đồng, cho thấy áp lực tài chính vẫn lớn nhưng nằm trong ngưỡng kiểm soát của doanh nghiệp ngành khai thác.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng năm 2025 đạt hơn 39 tỷ đồng, cho thấy hoạt động khai thác và tiêu thụ than vẫn tạo ra tiền mặt. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư và tài chính âm do chi phí mua sắm thiết bị, đầu tư hạ tầng và trả nợ vay.

Việc duy trì dòng tiền kinh doanh dương được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm, giúp công ty đảm bảo khả năng thanh toán và cân đối vốn lưu động cho giai đoạn cuối năm.

Được biêt, hiện Công ty đang tập trung điều chỉnh cơ cấu sản xuất, ưu tiên khai thác các khu vực có điều kiện thuận lợi hơn, đồng thời siết chặt kiểm soát chi phí nguyên liệu, vật tư và nhiên liệu. Các biện pháp tự động hóa trong vận hành, tối ưu năng lượng và nâng cao hiệu suất thiết bị cũng đang được triển khai để giảm giá thành sản xuất.

Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2025 sẽ cải thiện khi bước vào mùa khô, nhu cầu than của các nhà máy điện và công nghiệp tăng trở lại. Ngoài ra, các đơn hàng bổ sung từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ giúp công ty tăng sản lượng tiêu thụ và doanh thu.

Dù kết quả quý III/2025 vẫn ghi nhận lỗ 4,9 tỷ đồng, đây được xem là dấu hiệu tích cực so với mức lỗ 42,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với những nỗ lực trong kiểm soát chi phí và tận dụng cơ hội thị trường cuối năm, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV kỳ vọng có thể cải thiện lợi nhuận và tiến tới hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025./.