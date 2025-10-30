Lợi nhuận trước thuế của FPT Retail đạt hơn 800 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý III/025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã Ck: FRT) vừa công bố cho thấy, doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 36.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng.

Quý III/2025, FPT Retail đã ghi nhận kết quả tích cực xuất phát từ đà tăng trưởng của cả hai chuỗi FPT Shop và Long Châu. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FPT Retail đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, doanh thu online toàn công ty đạt 6.399 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2025, Long Châu ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 24.804 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng, cho thấy hiệu quả vận hành ổn định ngay trong giai đoạn tích cực mở rộng quy mô.

Kết thúc quý III/2025, Long Châu có 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 374 nhà thuốc 77 trung tâm so với thời điểm đầu năm.

Còn lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ, với điểm nhấn là quý III/2025 tăng 11%, nhờ sự phục hồi rõ nét từ các ngành hàng điện máy, dịch vụ và laptop, đặc biệt là nhóm laptop gaming & AI trong mùa tựu trường. Bên cạnh đó, nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tăng mạnh cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng trong quý III/2025 của FPT Shop đạt 2,4 tỷ đồng/tháng, tăng 14% so với cùng kỳ và gần 30% so với quý II/2025 cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt. Tính đến hết tháng 9, FPT Shop đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu cả năm./.