Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi thanh khoản

Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) quý III/2025 ghi nhận xu hướng hồi phục rõ nét trên cả kênh sơ cấp và thứ cấp, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư dần quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài hơn 2 năm.

Theo phân tích của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán ACBS, quy mô thị trường đến cuối quý III/2025 đạt khoảng 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước và tương đương 11,5% GDP năm 2024. Trong đó, nhóm ngân hàng và bất động sản chiếm hơn 80% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, với khoảng 65% có kỳ hạn còn lại dưới 3 năm, cho thấy áp lực đáo hạn vẫn hiện hữu, song đã được kiểm soát tốt hơn.

Hoạt động phát hành duy trì nhịp ổn định với 139 đợt, tổng giá trị 152.400 tỷ đồng. Trái phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn đầu, đạt 107.300 tỷ đồng, thấp hơn quý trước, nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất giai đoạn 2022 - 2025. Agribank, OCB và SHB là 3 đơn vị phát hành lớn nhất.

Nhóm bất động sản phát hành 33.800 tỷ đồng, tương đương 84% so với quý trước và tăng 77% so với cùng kỳ. Trong đó, Vinhomes và Vingroup đóng góp lần lượt 15.000 tỷ đồng và 6.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong khối doanh nghiệp phát hành.

Ở chiều ngược lại, áp lực đáo hạn trong quý IV/2025 ước khoảng 60.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 ngành ngân hàng và bất động sản. Riêng nhóm bất động sản có giá trị đáo hạn 12 tháng tới hơn 110.000 tỷ đồng, trong đó Vinhomes chiếm lớn nhất với 16.000 tỷ đồng. Nếu tính cả các doanh nghiệp liên quan, con số này lên tới gần 28.000 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu chậm thanh toán gốc và lãi giảm 39% so với quý II, còn 32.200 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp đang cải thiện.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng khởi sắc hơn khi hoạt động mua lại và giao dịch thứ cấp cùng tăng. Tổng giá trị mua lại trong quý đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; giá trị giao dịch thứ cấp đạt 392.300 tỷ đồng, tăng 14% so với quý trước.

Nhận định về xu hướng này, bà Hoàng Việt Phương - Tổng Giám đốc S&I Ratings cho rằng, thanh khoản đang phục hồi song hành giữa 2 thị trường, phản ánh niềm tin nhà đầu tư được củng cố trong bối cảnh lãi suất ổn định và rủi ro dần được định giá lại. Giá trị giao dịch bình quân tháng 9 đạt mức cao nhất trong 3 năm, tiệm cận giai đoạn sôi động 2017 - 2019.

Dòng tiền trên thị trường cũng có sự dịch chuyển khi nhóm bất động sản dần lấy lại vai trò dẫn dắt, bên cạnh sự gia tăng giao dịch ở các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng và dịch vụ. Tỷ trọng trái phiếu ngân hàng giảm nhẹ, cho thấy xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng đa dạng hóa.

Có thể thấy, thị trường TPDN đang bước vào giai đoạn tái cân bằng với thanh khoản cải thiện, cơ cấu phát hành lành mạnh hơn và tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển bền vững khi khung pháp lý mới, bao gồm Nghị định số 245/2025/NĐ-CP với các nội dung về phát hành và xếp hạng tín nhiệm, bắt đầu có hiệu lực.