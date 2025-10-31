(TBTCO) - Khối lượng mở (OI) tăng lên 38.844 hợp đồng. Trên thị trường phái sinh, các trader gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 giảm mạnh.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2511 (mã 41I1FB000) kết phiên giảm 35,0 điểm (-1,82%) xuống 1.892 điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở VN30 đóng cửa tại 1.885,36 điểm, giảm tới 2,07%. Tiếp tục giảm chậm hơn chỉ số cơ sở, giá hợp đồng tương lai này duy trì mức chênh lệch dương 6,64 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN30F2603, VN30F2606 ghi nhận chênh lệch trái chiều, dao động từ -3,36 điểm đến +3,04 điểm so với chỉ số cơ sở.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch đạt 341.853 hợp đồng, tăng nhẹ 3,1% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng lên 38.844 hợp đồng, tăng các vị thế nắm giữ 8,56% so với hôm qua.

Theo đánh giá của SHS, các trader gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30-Index giảm mạnh. "Chênh lệch chuyển sang dương trong 2 phiên gần đây, phản ánh áp lực bán chủ động hơn trên VN30-Index của nhà đầu tư. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2511 được nhận định tích lũy kém tích cực, với vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm", chuyên gia từ SHS cho hay.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc đỏ nối tiếp dư địa giảm đến từ phiên trước. Chỉ sau khoảng một tiếng giao dịch đầu tiên, VN30-Index đã giảm mạnh 20 điểm. Áp lực bán tiếp tục duy trì ở các cổ phiếu ngành ngân hàng và nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup. Bước sang phiên chiều, VN30 tiếp tục giao dịch ảm đạm với ít biện động mạnh trong nửa đầu phiên chiều. Đến giữa phiên, khối lượng bán lớn bất ngờ gia tăng mạnh ở đa số các nhóm ngành khiến chỉ số chung giảm sâu gần 35 điểm.

Kết phiên, VN30 đóng cửa tại vùng 1885.36 giảm 39.82 điểm với 8 mã tăng và 21 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch khá thấp với 13.900 tỷ đồng giao dịch trong phiên.