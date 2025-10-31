Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mở rộng hợp tác, hướng ra thị trường quốc tế

(TBTCO) - Sau 5 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã trở thành điểm hẹn giao thương quy mô lớn, nơi doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm thấy cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu, kết nối ấn tượng tại hội chợ

Đến với Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi mang theo nhiều dòng sản phẩm, trong đó có bánh gạo sen Bích Chi. Đây là sản phẩm mới được phát triển từ nguồn nguyên liệu đặc sản của Đồng Tháp. Bích Chi còn có các sản phẩm truyền thống như: Bột Yến mạch thực dưỡng cao cấp, bột đậu hạt sen các loại, bột gạo lứt, thanh gạo lứt ngũ cốc... cho người ăn kiêng, ăn mặn.

Ông Nguyễn Khắc Châu - Giám đốc Marketing Công ty CP Thực phẩm Bích Chi cho biết, sau 5 ngày hội chợ, Công ty nhận thấy rõ sức hút của thị trường nội địa và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm mang thương hiệu Việt. Gian hàng của Bích Chi luôn tấp nập khách, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng để được thử và mua sản phẩm. Doanh số bán hàng mỗi ngày đạt kết quả khả quan, lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cùng với hoạt động bán hàng, công ty cũng thu được nhiều tín hiệu tích cực trong kết nối và mở rộng hệ thống đối tác. Nhiều doanh nghiệp trong nước từ Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Ninh đã chủ động trao đổi, mong muốn hợp tác làm đại lý và phân phối sản phẩm. Về phía thị trường quốc tế, Bích Chi đã có buổi làm việc trực tiếp với hai đối tác đến từ Trung Quốc, mở ra triển vọng hợp tác xuất khẩu cho giai đoạn tới.

Gian hàng của Công ty CP Thực phẩm Bích Chi tại hội chợ thu hút đông đảo khách hàng.

Tương tự, tại khu triển lãm thiết bị công nghiệp của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, gian hàng của Công ty Winci Việt Nam lúc nào cũng tấp nập khách tham quan. Ông Trần Hoài Đức - nhân viên kinh doanh của công ty cho biết, chỉ sau vài ngày, lượng khách ghé thăm tăng gấp nhiều lần, doanh số cũng cao hơn hẳn so với các tháng trước. Đây không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu mà còn giúp công ty tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng và nhận được phản hồi rất tích cực.

Winci Việt Nam hiện chuyên cung cấp các dòng máy pha cà phê cho hộ gia đình, văn phòng và quán nhỏ, với giá chỉ từ 10-15 triệu đồng, mức chi phí dễ tiếp cận so với các thương hiệu ngoại. Theo ông Đức, điều quan trọng hơn doanh số là việc khách hàng “nhớ đến thương hiệu Việt”, và hội chợ đã giúp doanh nghiệp trẻ này có thêm niềm tin để mở rộng quy mô, xây dựng hệ thống phân phối trong nước.

Khách hàng trong nước quan tâm đến sản phẩm trưng bày của Công ty TNHH HTC tại hội chợ.

Tại hội chợ, Công ty TNHH HTC - đơn vị sản xuất xe máy và thiết bị cơ khí triển khai chương trình trợ giá tới 2 triệu đồng cho các mẫu xe mới, tặng kèm mũ bảo hiểm và áo mưa thương hiệu HTC, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa lan tỏa hình ảnh thương hiệu. Sau 5 ngày, doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả đạt 70% so với mục tiêu ban đầu, và dự kiến sẽ “về đích sớm” trong những ngày cuối cùng của hội chợ.

Theo thống kê sơ bộ, sau 5 ngày đầu tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và giao dịch mua sắm. Lượng khách tham quan đông, dĩ nhiên là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Đại diện Công ty TNHH HTC cho biết, điều đáng mừng là gian hàng đón hàng trăm lượt khách, trong đó có các đại lý từ Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội nhập khẩu sản phẩm về nước. Hội chợ không chỉ giúp công ty mở rộng tệp khách hàng trong nước mà còn mở ra hướng xuất khẩu sang các thị trường mới.

Không chỉ thu hút doanh nghiệp trong nước, hội chợ còn trở thành “cầu nối” giao thương quốc tế. Giữa khu nông sản - thực phẩm, gian hàng của Công ty Gạo Kon Khmer (doanh nghiệp chuyên phân phối gạo Campuchia tại thị trường Việt Nam) luôn thu hút đông khách.

Anh Võ Đăng Khoa - phụ trách kinh doanh của doanh nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi mang đến hội chợ dòng gạo thơm cao cấp nhập khẩu từ Campuchia, bán trung bình 200-250 kg mỗi ngày. Nhiều người tiêu dùng Việt sau khi mua thử đã quay lại mua thêm. Đó là tín hiệu rất vui với doanh nghiệp lần đầu tham dự tại Việt Nam”.

Theo anh Khoa, gạo Campuchia phù hợp cho người thích trải nghiệm sản phẩm mới. Doanh nghiệp kỳ vọng hội chợ sẽ giúp mở ra hướng hợp tác thương mại hai chiều giữa hai quốc gia láng giềng, nơi hàng hóa không chỉ là sản phẩm, mà còn là “cầu nối văn hóa và niềm tin”.

Mô hình xúc tiến thương mại thực chất

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là sự kiện trưng bày hàng hóa đơn thuần, mà đã trở thành một mô hình xúc tiến thương mại hiện đại, bền vững và thực chất. Hội chợ quy tụ hơn hơn 3.000 gian hàng đến từ khắp các tỉnh, thành và 34 quốc gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và làng nghề truyền thống, những thành phần vốn ít có cơ hội tiếp cận thị trường lớn.

Đáng chú ý, hội chợ năm nay còn ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử, livestream và kết nối trực tuyến B2B - B2C, giúp doanh nghiệp dễ dàng giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.

Hội chợ không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thông thường, mà là thước đo năng lực của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Ở đó, mỗi gian hàng không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, mà là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và khả năng thích ứng của nền công nghiệp Việt Nam.

Từ máy pha cà phê của doanh nghiệp trẻ, những chiếc xe cơ khí nội địa, cho đến bao gạo nhập khẩu từ Campuchia… tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc của thương mại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ cũng phản ánh một thực tế: hệ sinh thái sản xuất - thương mại nội địa đang dần trưởng thành, tự tin cạnh tranh trên sân chơi khu vực.

Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Lê Hoàng Tài đánh giá, Hội chợ Mùa Thu 2025 là sân chơi xúc tiến thương mại lớn nhất năm, quy tụ đầy đủ các thành phần kinh tế, từ các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp nguồn cung, công nghệ và vật tư phục vụ chuyển đổi sản xuất, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác ngay tại hội chợ thông qua các phiên kết nối./.