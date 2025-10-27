(TBTCO) - Hội chợ Mùa Thu đã giúp doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tận dụng được lợi thế của thị trường gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và có tính bổ trợ cao trong sản xuất. Từ đó thúc đẩy giao thương, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 27/10, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức chương trình Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, năm 2025

Hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc tham dự hội chợ, giới thiệu sản phẩm phong phú

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao mới khi cùng chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 184,04 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 là minh chứng cho hợp tác kinh tế song phương.

Xúc tiến thương mại chính là chiếc cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước rút ngắn khoảng cách, biến tiềm năng thành các cơ hội hợp tác thực tế. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan Trung Quốc, đặc biệt là Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Sơn Đông, tổ chức hàng loạt chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương cả trực tuyến và trực tiếp.

Ông Lý Chấn Dân - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 là “nền tảng xúc tiến thương mại thực chất” giúp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình.

Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, năm 2025, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với gần 100 đơn vị, 47 gian hàng chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, giới thiệu các sản phẩm đa dạng, từ công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng, nông sản, thủ công mỹ nghệ.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt trực tiếp tiếp cận nguồn cung, công nghệ, máy móc, vật tư - những yếu tố đang rất cần cho quá trình chuyển đổi sản xuất, nâng chất lượng và giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, hàng loạt hội nghị giao thương trực tiếp được tổ chức ngay trong khuôn khổ hội chợ, giúp doanh nghiệp Việt kết nối với đối tác Trung Quốc, tìm hiểu nhu cầu và thỏa thuận hợp tác ngay tại chỗ.

Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Về phía Trung Quốc, ông Châu Lượng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế của tỉnh Sơn Đông, đại diện đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham dự Hội chợ Mùa Thu chia sẻ, nhân dịp này, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Sơn Đông tổ chức đoàn gồm 112 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Mùa Thu, giới thiệu sinh động năng lực của ngành sản xuất Sơn Đông cũng như lan tỏa sức hấp dẫn của thương hiệu "sản phẩm tốt Sơn Đông".

Ông Lý Chấn Dân - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng khẳng định, các sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc như Hội chợ Mùa Thu giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng được lợi thế của thị trường gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và có tính bổ trợ cao trong sản xuất. Tham gia hội chợ, với doanh nghiệp Việt, lợi ích không chỉ nằm ở thương mại hàng hóa, mà còn ở chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư sản xuất, phát triển chuỗi giá trị nội địa. Các lĩnh vực như nông sản chế biến, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội hợp tác rõ rệt với doanh nghiệp Trung Quốc, vốn có thế mạnh về công nghệ và quy mô.

Khu thương mại Lâm Nghi - tổ hợp thị trường tập trung lớn nhất Trung Quốc

Tại sự kiện, ông Tống Kiện - Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế TP. Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của Khu thương mại Lâm Nghi.

Theo đó, Khu thương mại Lâm Nghi là tổ hợp chợ lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là trung tâm trung chuyển logistics và thương mại bán buôn quan trọng của cả nước. Lâm Nghi được biết đến với tên gọi “Tổ hợp chợ tiêu biểu của Trung Quốc”, “Thủ phủ logistics của Trung Quốc” và được vinh danh là “Khu thương mại Lâm Nghi - Đại chợ Trung Quốc”. Năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại của cả khu ước tính đạt 90,4 tỷ USD, tổng giá trị luân chuyển hàng hóa logistics đạt 137,9 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cùng tìm hiểu, giao thương tại hội chợ.

Ông Tống Kiện cho biết, Khu thương mại Lâm Nghi có 131 khu chợ bán buôn, là tổ hợp thị trường tập trung lớn nhất Trung Quốc, quy tụ gần 1/5 tổng lượng hàng hóa của cả nước, bao gồm 27 nhóm ngành với hơn 6 triệu mặt hàng khác nhau, bao trùm hầu hết các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng.

“Tại đây, mỗi ngày có hàng nghìn mẫu sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường. Đặc biệt, 41% sản phẩm như đồ bảo hộ lao động, vật liệu xây dựng… được sản xuất trực tiếp tại Lâm Nghi với giá trung bình thấp hơn khoảng 10% so với mặt bằng chung của thị trường. Trong đó, dụng cụ kim khí rẻ hơn 30%, gốm sứ rẻ hơn 20%, vật liệu dạng tấm rẻ hơn 15%” - ông Tống Kiện thông tin.

Về hệ thống logistics, Lâm Nghi sở hữu hệ thống logistics vận hành hiệu quả, với 8 tuyến logistics quốc tế, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường bưu chính... cho hàng hóa tập kết, luân chuyển khắp thế giới. Trong đó, đến Đông Nam Á, hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải đến 3 cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Việt Nam đến các nước lân cận, thời gian chỉ bằng 1/3 đường biển.

“Chúng tôi kỳ vọng, hội nghị sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng cho các doanh nghiệp để người tiêu dùng toàn cầu biết đến sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh của Lâm Nghi. Bên cạnh đó, đưa các sản phẩm quốc tế chất lượng cao về với Lâm Nghi, thực hiện đúng tinh thần ‘Mua của thế giới - Bán cho thế giới’” - ông Tống Kiện nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cũng khẳng định, xúc tiến thương mại luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong quá trình hợp tác, thúc đẩy các thỏa thuận, dự án đạt hiệu quả thiết thực, bền vững.