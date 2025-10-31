(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thay đổi địa điểm Phòng giao dịch quận 3 - Chi nhánh Sài Gòn.

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-MB-HĐQT ngày 31/10/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch quận 3;

Căn cứ Văn bản số 5889/KV2-GS2 ngày 29/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch quận 3 trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn;

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch quận 3 - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ cũ: Một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ tầng 2, tòa nhà số 161-163 đường Trần Quốc Thảo, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Một phần diện tích tầng trệt và tầng 2 tại tòa nhà số 60 Nguyễn Thông, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.6283.2999

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối…