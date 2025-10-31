Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-MB-HĐQT ngày 31/10/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bến Cát.
Căn cứ Văn bản số 5890/KV2-GS2 ngày 29/10/2025 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bến Cát trực thuộc Chi nhánh Bình Dương;
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bến Cát - Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ cũ: Số 432 đường 30/4 khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ mới: Thửa đất số 2776 và 2777, tờ bản đồ số 59, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0274.3579.790Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…