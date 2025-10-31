Giá xăng dầu trong nước hôm nay (30/10) được dự báo có thể đảo chiều tăng mạnh 5,3% - 7,8% so với kỳ điều hành trước đó, Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 1.010 đồng (5,3%) lên mức 20.060 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 1.025 đồng (5,2%) lên mức 20.745 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa có thể tăng mạnh 1.413 đồng (7,8%) lên mức 19.523 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 1.269 đồng (7,1%) lên mức 19.149 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng 6,1% lên mức 14.951 đồng/kg.