Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lãi quý III giảm hơn một nửa dù doanh thu tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vốn và chi phí tài chính tăng mạnh khiến biên lợi nhuận của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thu hẹp đáng kể. Quý III/2025, công ty chỉ lãi 1,4 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã Ck: QNC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 471,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, ở mức 443,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,5%, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 27,9 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Mức tăng doanh thu không đủ bù đắp chi phí sản xuất.

Trong cơ cấu chi phí, doanh thu hoạt động tài chính đạt 479 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính lên tới 9,2 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay gần 9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng đột biến 378% lên 721 triệu đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, đạt 15,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của QNC trong quý III/2025 chỉ đạt 1,4 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả kinh doanh quý III của Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ghi nhận doanh thu thuần 1.352,6 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18,4 tỷ đồng, giảm tới 48%. Theo giải trình của doanh nghiệp, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào như than, thạch cao, đất silic, dầu mỡ và điện năng đều tăng, trong khi sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng sụt giảm đáng kể. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ quý III/2025 giảm 42.164 tấn, tương ứng 11,35%, còn lũy kế 9 tháng giảm 133.870 tấn, tương ứng 11,46% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, giá bán trung bình của các sản phẩm xi măng giảm từ 150.000 đến 170.000 đồng/tấn, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết thêm, thị trường nội địa vẫn trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, trong khi nguồn cung dư thừa khiến giá bán tiếp tục giảm. Cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành phải chấp nhận giảm giá để duy trì thị phần, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của QNC đạt 2.085 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tăng gấp đôi, lên 505,4 tỷ đồng, phản ánh tình trạng tiêu thụ chậm trên thị trường. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 12 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 1.385,6 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ vay ở mức 1.060 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản (50,8%), cho thấy đòn bẩy tài chính ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro lãi vay gia tăng trong bối cảnh lãi suất có thể biến động trở lại.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QNC kết phiên ngày 5/11 có giá 6.100 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 10, cổ phiếu đi ngang quanh vùng giá 5.800 – 6.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 60 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của công ty hiện đạt 365 tỷ đồng.