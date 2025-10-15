Ngày 15/10: Giá cao su tại Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh, trong nước ổn định

Giá cao su tại Trung Quốc hôm nay (15/10) lao dốc khi thị trường cao su toàn cầu chịu áp lực trước diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Giá cao su tại Trung Quốc hôm nay lao dốc.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan đi ngang ở mức 67,09 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su bình ổn mức 310.9 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 đi ngang ở mức 170 cent/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su bất ngờ giảm mạnh 2,4% (350 Nhân dân tệ) về mức 14.195 Nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, thị trường cao su Malaysia giảm nhẹ trong phiên giao dịch do tâm lý toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại mới về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, song tín hiệu tích cực từ xu hướng tái chế cao su tại châu Âu cho thấy triển vọng dài hạn của ngành vẫn khả quan.

Trong khi thị trường châu Á còn biến động, tại Düsseldorf (Đức), ngành cao su châu Âu lại đang thể hiện nỗ lực mạnh mẽ hướng đến phát triển bền vững.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.